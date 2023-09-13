Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

Раньше яблочные пироги готовили в начале осени и в конце лета. Данный сезон считается яблочным, поэтому из этого фрукта делали разные заготовки. Сейчас готовить яблочные блюда в августе и сентябре необязательно. В магазинах купить этот овощ можно круглый год.

Однако, многие сохранили традицию выпекания яблочных пирогов в осенний период. Это время самое атмосферное для столь уютной выпечки.

Яблочный пирог — это классика, от которой не отказываются европейцы и жители нашей страны. Расскажем, как приготовить яблочный пирог “три стакана”.

Ингредиенты для яблочного пирога:

яблоки — 7 шт.;

мука — 250 г;

манная крупа — 250 г;

сахарный песок — 250 г;

разрыхлитель — 1,5 ч.л.;

сливочное масло — 150 г;

лимон — шт.

Приготовление яблочного пирога:

В миске стараемся соединить манную крупу, муку и сахар, добавляем разрыхлитель. Венчиком перемешиваем сыпучие продукты до однородности.

Натираем на маленьких резцах тёрки яблоки, не доходим до сердцевины с зернышками. Шкурку с яблок можно не снимать. Важно, чтобы яблоки были сочными.

В яблочную массу выжимаем сок лимона. Натираем на мелкой терке цедру лимона, добавляем к яблочной массе, перемешиваем.

Лопаткой делим яблочную массу на 3 равные части. Щепотку соли добавляем к сыпучим продуктам, делим из поровну на 4 стакана.

Застилаем форму для выпечки пергаментом так, чтобы он покрывал стенки и дно одним листом. Рекомендуется заранее смять лист пергамента.

На дно высыпаем стакан с сыпучей смесью, выравниваем по поверхности.

На смесь выкладываем ⅓ часть яблочной начинки ровным слоем. Повторяем слои смеси и начинки по очереди.

На поверхность последнего сыпучего слоя натираем холодное сливочное масло, распределяем по всей верхушке пирога.

Выпекаем пирог при 180 градусах 50 минут.

Если ваши яблоки сухие, то можно смешать растопленное сливочное масло с молоком, проколоть пирог перед выпеканием шпажкой и влить молочную смесь внутрь. Так пирог из яблок получится сочным и вкусным, при этом он остается простым в приготовлении.