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Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

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Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

Раньше яблочные пироги готовили в начале осени и в конце лета. Данный сезон считается яблочным, поэтому из этого фрукта делали разные заготовки. Сейчас готовить яблочные блюда в августе и сентябре необязательно. В магазинах купить этот овощ можно круглый год.

Однако, многие сохранили традицию выпекания яблочных пирогов в осенний период. Это время самое атмосферное для столь уютной выпечки.

Яблочный пирог — это классика, от которой не отказываются европейцы и жители нашей страны. Расскажем, как приготовить яблочный пирог “три стакана”.

Ингредиенты для яблочного пирога:

  • яблоки — 7 шт.;
  • мука — 250 г;
  • манная крупа — 250 г;
  • сахарный песок — 250 г;
  • разрыхлитель — 1,5 ч.л.;
  • сливочное масло — 150 г;
  • лимон — шт.

Приготовление яблочного пирога:

В миске стараемся соединить манную крупу, муку и сахар, добавляем разрыхлитель. Венчиком перемешиваем сыпучие продукты до однородности.

Натираем на маленьких резцах тёрки яблоки, не доходим до сердцевины с зернышками. Шкурку с яблок можно не снимать. Важно, чтобы яблоки были сочными.

В яблочную массу выжимаем сок лимона. Натираем на мелкой терке цедру лимона, добавляем к яблочной массе, перемешиваем.

Лопаткой делим яблочную массу на 3 равные части. Щепотку соли добавляем к сыпучим продуктам, делим из поровну на 4 стакана.

Застилаем форму для выпечки пергаментом так, чтобы он покрывал стенки и дно одним листом. Рекомендуется заранее смять лист пергамента.

На дно высыпаем стакан с сыпучей смесью, выравниваем по поверхности.

Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

На смесь выкладываем ⅓ часть яблочной начинки ровным слоем. Повторяем слои смеси и начинки по очереди.

Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

На поверхность последнего сыпучего слоя натираем холодное сливочное масло, распределяем по всей верхушке пирога.

Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

Выпекаем пирог при 180 градусах 50 минут.

Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

 

Вкусный яблочный пирог «3 стакана». Простой рецепт: все смешал и в духовку

Если ваши яблоки сухие, то можно смешать растопленное сливочное масло с молоком, проколоть пирог перед выпеканием шпажкой и влить молочную смесь внутрь. Так пирог из яблок получится сочным и вкусным, при этом он остается простым в приготовлении.  

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