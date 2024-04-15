ГлавнаяРецептыКлассический рецепт на Пасху: как приготовить опару на пасхальный кулич Классический рецепт на Пасху: как приготовить опару на пасхальный кулич На чтение: 1 минута Краткая версия новости Приготовление опары сделает пасху еще вкуснее. Она сделает тесто более воздушным. Ее приготовление не требует больших усилий. Опара – предварительное замешивание теста для пасхи. Это полезный трюк, благодаря которому лучше активизируются дрожжи. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Опара поможет повысить качество вашего кулича. Все ингредиенты смешиваются и оставляются в теплом месте на некоторое время для брожения. Этот процесс помогает развить более глубокий вкус, обеспечивает лучшую текстуру и пышность пасхи. Интересно Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Опара на пасху Время: 40 минут Порций: 4 Замечательная пасха / Фото unsplash Ингредиенты: – 450 миллилитров воды; – 1 килограмм пшеничной муки; – 10 грамм сухих дрожжей; – 2 столовые ложки сахара. Приготовление: В большой миске смешайте теплую воду (температура примерно 28-30°C) с дрожжами, мукой и сахаром. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Консистенция опары должна быть похожа на тесто для блинов. Если масса получается слишком жидкой, добавьте немного муки. После смешивания оставьте опару в теплом месте на 4,5 часа для брожения. Когда опара будет готова, можно приступать к следующему этапу приготовления теста. Замечательный рецепт: как приготовить сочный чизкейк. Поделитесь с друзьями