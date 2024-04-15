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Классический рецепт на Пасху: как приготовить опару на пасхальный кулич

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Классический рецепт на Пасху: как приготовить опару на пасхальный кулич

Краткая версия новости

  • Приготовление опары сделает пасху еще вкуснее.
  • Она сделает тесто более воздушным.
  • Ее приготовление не требует больших усилий.

Опара – предварительное замешивание теста для пасхи. Это полезный трюк, благодаря которому лучше активизируются дрожжи.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Опара поможет повысить качество вашего кулича. Все ингредиенты смешиваются и оставляются в теплом месте на некоторое время для брожения. Этот процесс помогает развить более глубокий вкус, обеспечивает лучшую текстуру и пышность пасхи.

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Опара на пасху

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Классический рецепт на Пасху: как приготовить опару на пасхальный кулич

Замечательная пасха / Фото unsplash

Ингредиенты:
– 450 миллилитров воды;
– 1 килограмм пшеничной муки;
– 10 грамм сухих дрожжей;
– 2 столовые ложки сахара.

Приготовление:

  1. В большой миске смешайте теплую воду (температура примерно 28-30°C) с дрожжами, мукой и сахаром.
  2. Хорошо перемешайте ингредиенты до однородности. Консистенция опары должна быть похожа на тесто для блинов. Если масса получается слишком жидкой, добавьте немного муки.
  3. После смешивания оставьте опару в теплом месте на 4,5 часа для брожения.
  4. Когда опара будет готова, можно приступать к следующему этапу приготовления теста.

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