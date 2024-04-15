Почему из фарша я не готовила так раньше. Сытное и вкусное блюдо; вся семья влюбилась в него

Картофель — это питательный продукт, который содержит множество полезных веществ. В его состав входят витамины C, группы B и PP, минералы — калий, магний, железо, кальций, а также клетчатка.
Картофель может быть полезен для организма, так как он способствует нормализации обмена веществ, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и помогает снизить уровень холестерина.
Важно правильно готовить картофель, чтобы сохранить его полезные свойства и минимизировать вред. Лучше всего варить, запекать или готовить на пару. Также картофель можно использовать с другими продуктами, например, с фаршем.
Расскажем, как запечь картошку с фаршем.
Ингредиенты:
- фарш — 400 г;
- лук — шт.;
- чеснок — 5 зубчиков;
- картофель — 4 шт.;
- сливочное масло;
- оливковое масло;
- яйца — 5 шт.;
- петрушка — пучок;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление картофельной запеканки:
В сковороде на растительном масле обжариваем фарш. Нарезаем перьями лук и добавляем к фаршу, обжариваем вместе до мягкости лука.
Пропускаем через пресс зубчики чеснока и добавляем к фаршу, перемешиваем. Солим и перчим фарш по вкусу, смешиваем компоненты.
Оставляем фарш остывать, в это время очищаем и нарезаем картофель небольшими кубиками. На сливочное и оливковом масле слегка обжариваем картофель.
Разбиваем в отдельную тару яйца, шинкуем мелко петрушку. Добавляем петрушку к яйцам, смешиваем. Добавляем в общую смесь фарш, вливаем яичную смесь и перемешиваем компоненты.
Под крышкой готовим запеканку до того момента, пока не схватятся яйца.
После приготовления можно посыпать запеканку сыром.
Получается сытное и простое блюдо из фарша и картошки.