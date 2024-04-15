Почему из фарша я не готовила так раньше. Сытное и вкусное блюдо; вся семья влюбилась в него

Картофель — это питательный продукт, который содержит множество полезных веществ. В его состав входят витамины C, группы B и PP, минералы — калий, магний, железо, кальций, а также клетчатка.

Картофель может быть полезен для организма, так как он способствует нормализации обмена веществ, поддерживает работу сердечно-сосудистой системы и помогает снизить уровень холестерина.

Важно правильно готовить картофель, чтобы сохранить его полезные свойства и минимизировать вред. Лучше всего варить, запекать или готовить на пару. Также картофель можно использовать с другими продуктами, например, с фаршем.

Расскажем, как запечь картошку с фаршем.

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

лук — шт.;

чеснок — 5 зубчиков;

картофель — 4 шт.;

сливочное масло;

оливковое масло;

яйца — 5 шт.;

петрушка — пучок;

соль — ½ ч.л.

Приготовление картофельной запеканки:

В сковороде на растительном масле обжариваем фарш. Нарезаем перьями лук и добавляем к фаршу, обжариваем вместе до мягкости лука.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока и добавляем к фаршу, перемешиваем. Солим и перчим фарш по вкусу, смешиваем компоненты.

Оставляем фарш остывать, в это время очищаем и нарезаем картофель небольшими кубиками. На сливочное и оливковом масле слегка обжариваем картофель.

Разбиваем в отдельную тару яйца, шинкуем мелко петрушку. Добавляем петрушку к яйцам, смешиваем. Добавляем в общую смесь фарш, вливаем яичную смесь и перемешиваем компоненты.

Под крышкой готовим запеканку до того момента, пока не схватятся яйца.

После приготовления можно посыпать запеканку сыром.

Получается сытное и простое блюдо из фарша и картошки.