Шоколадная колбаска со сгущенкой. Рецепт за 15 минут: без муки и выпечки

Шоколадная колбаса — это десерт, который состоит из измельченного печенья, сливочного масла, какао и сгущённого молока. Всё это смешивают, формируют в колбаску и охлаждают.

Точных данных о том, кто и когда придумал шоколадную колбасу, нет. Историки кулинарии считают, что шоколадная колбаса была популярна ещё в СССР. Сегодня существует множество рецептов шоколадной колбасы. Они могут быть как простыми, так и сложными. Шоколадная колбаса популярна в России и других странах бывшего СССР.

Расскажем, как приготовить шоколадную колбасу.

Ингредиенты:

печенье — 400 г;

сгущенное молоко — 380 г;

грецкий орех — 100 г;

сливочное масло — 150 г;

какао — 3 ст.л.

Приготовление шоколадной колбасы:

Измельчаем до состояния мелкой крошки печенье и грецкие орехи. К смеси орехов и печенья выливаем сгущенное молоко и растопленное сливочное масло.

Высыпаем к общей массе какао, тщательно перемешиваем. Выкладываем массу в пищевую пленку и формуем колбасу.

Запечатываем концы пленки, убираем колбасу в холодильник на 3 часа.

Получаем простой десерт из СССР. Можно добавить в смесь также другие орехи, карамель и прочие сладости. В любом случае получится сделать отменный домашний десерт для всей семьи.