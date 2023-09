«Взрослым оно не нужно»: что думает врач об отказе от животного молока

Диетолог Эми Шапиро рассказала ресурсу Eat This, Not That о последствиях отказа от коровьего или козьего молока. Эксперт отметила, что взрослому человеку оно в рационе не нужно.

По словам диетолога, животное молоко — необязательный элемент в рационе взрослого человека. Это источник кальция, витаминов и других веществ, однако сейчас их можно легко получить из других продуктов и специальных добавок.

Шапиро заявила, что при отказе от молока могут улучшиться кожа и моральное состояние. Известно, что в этом продукте содержатся гормоны, которые приводят к дисбалансу естественных гормонов человека. На фоне этого обостряется акне и экзема, а также появляются перепады настроения.

Многие люди не знают, что у них непереносимость лактозы, но пьют животное молоко. Из-за этого у них возникают проблемы с пищеварением — отказ от молока в таком случае приведет к восстановлению работы органов ЖКТ, устранит повышенное газообразование и расстройство кишечника.

Но как в таком случае восполнять запас кальция в организме? Шапиро советует придерживаться сбалансированной диеты, быть физически активными в течение дня и включить в рацион альтернативные источники витамина D.

