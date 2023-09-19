Описание приготовления:
Корица для коньяка должна быть настоящая, тоненькая. Добавление сахара на ваше усмотрение, но использовать нужно только коричневый или тростниковый, он придаст коньяку карамельную нотку.
Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы Блюдо: Напитки / Алкогольные Диета: Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Коньяк 500 Миллилитров
- Сахар коричневый 30 Грамм
- Корица в палочках 1 Штука
Количество порций 5
Калорийность
248 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Коньяк с корицей в домашних условиях»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления коньяка с корицей.
В чистую сухую банку, или просто в бутылку с коньяком опустите палочку корицы. При желании добавьте коричневый сахар, все перемешайте и оставьте на две недели. После этого извлеките корицу, охладите и подавайте.
Приятного употребления!