Описание приготовления:

Корица для коньяка должна быть настоящая, тоненькая. Добавление сахара на ваше усмотрение, но использовать нужно только коричневый или тростниковый, он придаст коньяку карамельную нотку.

Основной ингредиент: Корица / Специи, пряности, приправы Блюдо: Напитки / Алкогольные Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Коньяк 500 Миллилитров

Сахар коричневый 30 Грамм

Корица в палочках 1 Штука

Количество порций 5

Калорийность

248 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Коньяк с корицей в домашних условиях»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления коньяка с корицей.

В чистую сухую банку, или просто в бутылку с коньяком опустите палочку корицы. При желании добавьте коричневый сахар, все перемешайте и оставьте на две недели. После этого извлеките корицу, охладите и подавайте.

Приятного употребления!