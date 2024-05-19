Рецепт: Пасхальный кулич «Краффин» — Мой первый «Краффин», модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Ингредиенты:

молоко — 1 литр;

масло сливочное — 250 граммов;

ванилин карамельный — 2 пакетика;

корица молотая с сахаром — 4-5 ст.л.;

манная крупа — 1600 г;

сахар — 2 стакана;

соль — щепотка;

дрожжи быстродействующие — 15 г;

сахарная пудра ванильная — 2 ст.л.

Способ приготовления: В этом году к Пасхе наконец-то испекла тот самый кулич «Краффин», рецепт пасхального кулича краффина давно лежал в закладках, каждый год руки не доходят.

Вот он, мой красавец, мой первый Краффин. Горжусь:) получился с первого раза:)

Сейчас расскажу, как делать пасхальный Краффин, тот самый модный кулич из ютуба.

Останавливаться подробно на процессе замешивания теста не буду, нужно обычное дрожжевое тесто, рецепт можно посмотреть здесь.

Замешиваем все как обычно. Тут все дело в особой формовке кулича, и так получится много фотографий.

Итак, когда тесто подошло, обминаем его, формируем колобок и выкладываем на стол.

Для начинки корицу смешиваем с сахаром. Продается уже готовая корица с сахаром, но я ее не беру. Покупаю просто молотую корицу и добвляю сахара столько, сколько считаю нужным.

Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, не тонко, толщиной не менее 1,5 см. Присыпаем корицей с сахаром. Мне показалось, что сахара маловато и я сверху насыпала еще немного.

Сворачиваем тесто в рулет, тщательно закрепляем шов, прокатывая рулет несколько раз и подбивая края. Рулет не должен быть слишком длинным и тонким.

Теперь острым ножом, смазанным маслом или смоченным в воде, разрезаем рулет вдоль, но не полностью, около 10 см оставляем неразрезанными.

Одну половинку сворачиваем в улитку наружу.

Вот так получается в разрезе. Уже красиво, хотя тесто еще сырое.

И вторую половину теста тоже сворачиваем в улитку. Получается такая красивая завитушка, похожая на букву «Е» или бараньи рога:)

Теперь самый сложный момент. Берем одну завитушку и быстренько кладем сверху на другую завитушку, при этом центр не должен порваться. В общем-то, несложно. Дольше рассказывать и объяснять:)

Теперь всю эту конструкцию перекладываем в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом.

Накрываем плёнкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте для расстойки. Тесто поднялось, можно аккуратно ставить форму в духовку.

Выпекаем около 50-60 минут при температуре 180 градусов.

При выпечке кулич ещё выше поднялся. На самом деле кулич «Краффин» лучше выпекать в узкой и высокой форме. Чем выше он будет, тем эффектнее.

Но у меня, к сожалению, таких форм нет. Поэтому мой краффин не очень высокий, но пышный и тоже красивый. Можно посмотреть, со всех сторон, чтобы понять, зачем мы делали столько манипуляций с тестом.

А сахарная корочка с корицей получилась просто бесподобной. Очень люблю выпечку с корицей.

В отличие от обычных пасхальных куличей, кулич «Краффин» не принято заливать глазурью, чтобы она не скрывала всю его красоту, фактуру и рельфность.

В качестве украшения мы используем только сахарную пудру.

Я посыпала ванильной пудрой.

Ну и теперь настала пора любоваться нашим красавцем со всех сторон.

Он везде разный, со всех сторон, даже резать жалко. Вот такой он получился, слоистый, красивый, очень пышный и объёмный.

Особенность кулича «Краффин» в том, что каждый раз он будет получаться разным, уникальным и неповторимым. Невозможно будет сделать два одинаковых краффина, в этом и есть их прелесть.

И вид сверху. И без глазури кулич смотрится очень красиво благодаря своей рельефности.

Теперь посмотрим, что получилось внутри.

В разрезе кулич «Краффин» красив не менее, чем снаружи. Пропекся отлично, мякиш получился не сухим, пышным и мягким.

И каждый кусочек тоже со своим особенным рисунком получился.

Переживала, что может не пропечься, но нет- все отлично пропеклось. Печь кулич «Краффин» мне понравилось, очень интересная работа с тестом.

И результат превзошёл ожидания!

Время приготовления: 1 ч.