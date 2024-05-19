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Рецепт: Пасхальный кулич «Краффин» — Мой первый «Краффин», модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Пасхальный кулич «Краффин» — Мой первый «Краффин», модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Ингредиенты:
молоко — 1 литр;
масло сливочное — 250 граммов;
ванилин карамельный — 2 пакетика;
корица молотая с сахаром — 4-5 ст.л.;
манная крупа — 1600 г;
сахар — 2 стакана;
соль — щепотка;
дрожжи быстродействующие — 15 г;
сахарная пудра ванильная — 2 ст.л.
Способ приготовления: В этом году к Пасхе наконец-то испекла тот самый кулич «Краффин», рецепт пасхального кулича краффина давно лежал в закладках, каждый год руки не доходят.

Вот он, мой красавец, мой первый Краффин. Горжусь:) получился с первого раза:)
Сейчас расскажу, как делать пасхальный Краффин, тот самый модный кулич из ютуба.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Останавливаться подробно на процессе замешивания теста не буду, нужно обычное дрожжевое тесто, рецепт можно посмотреть здесь.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Замешиваем все как обычно. Тут все дело в особой формовке кулича, и так получится много фотографий.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Итак, когда тесто подошло, обминаем его, формируем колобок и выкладываем на стол.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Для начинки корицу смешиваем с сахаром. Продается уже готовая корица с сахаром, но я ее не беру. Покупаю просто молотую корицу и добвляю сахара столько, сколько считаю нужным.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, не тонко, толщиной не менее 1,5 см. Присыпаем корицей с сахаром. Мне показалось, что сахара маловато и я сверху насыпала еще немного.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Сворачиваем тесто в рулет, тщательно закрепляем шов, прокатывая рулет несколько раз и подбивая края. Рулет не должен быть слишком длинным и тонким.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь острым ножом, смазанным маслом или смоченным в воде, разрезаем рулет вдоль, но не полностью, около 10 см оставляем неразрезанными.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Одну половинку сворачиваем в улитку наружу.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Вот так получается в разрезе. Уже красиво, хотя тесто еще сырое.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И вторую половину теста тоже сворачиваем в улитку. Получается такая красивая завитушка, похожая на букву «Е» или бараньи рога:)

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь самый сложный момент. Берем одну завитушку и быстренько кладем сверху на другую завитушку, при этом центр не должен порваться. В общем-то, несложно. Дольше рассказывать и объяснять:)

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь всю эту конструкцию перекладываем в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Накрываем плёнкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте для расстойки. Тесто поднялось, можно аккуратно ставить форму в духовку.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Выпекаем около 50-60 минут при температуре 180 градусов.
При выпечке кулич ещё выше поднялся. На самом деле кулич «Краффин» лучше выпекать в узкой и высокой форме. Чем выше он будет, тем эффектнее.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Но у меня, к сожалению, таких форм нет. Поэтому мой краффин не очень высокий, но пышный и тоже красивый. Можно посмотреть, со всех сторон, чтобы понять, зачем мы делали столько манипуляций с тестом.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

А сахарная корочка с корицей получилась просто бесподобной. Очень люблю выпечку с корицей.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

В отличие от обычных пасхальных куличей, кулич «Краффин» не принято заливать глазурью, чтобы она не скрывала всю его красоту, фактуру и рельфность.
В качестве украшения мы используем только сахарную пудру.
Я посыпала ванильной пудрой.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Ну и теперь настала пора любоваться нашим красавцем со всех сторон.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Он везде разный, со всех сторон, даже резать жалко. Вот такой он получился, слоистый, красивый, очень пышный и объёмный.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Особенность кулича «Краффин» в том, что каждый раз он будет получаться разным, уникальным и неповторимым. Невозможно будет сделать два одинаковых краффина, в этом и есть их прелесть.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И вид сверху. И без глазури кулич смотрится очень красиво благодаря своей рельефности.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь посмотрим, что получилось внутри.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

В разрезе кулич «Краффин» красив не менее, чем снаружи. Пропекся отлично, мякиш получился не сухим, пышным и мягким.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И каждый кусочек тоже со своим особенным рисунком получился.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Переживала, что может не пропечься, но нет- все отлично пропеклось. Печь кулич «Краффин» мне понравилось, очень интересная работа с тестом.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И результат превзошёл ожидания!

Время приготовления: 1 ч.

Рецепт: Пасхальный кулич «Краффин» — Мой первый «Краффин», модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

На чтение: 3 минуты
Рецепт: Пасхальный кулич «Краффин» — Мой первый «Краффин», модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Ингредиенты:
молоко — 1 литр;
масло сливочное — 250 граммов;
ванилин карамельный — 2 пакетика;
корица молотая с сахаром — 4-5 ст.л.;
манная крупа — 1600 г;
сахар — 2 стакана;
соль — щепотка;
дрожжи быстродействующие — 15 г;
сахарная пудра ванильная — 2 ст.л.
Способ приготовления: В этом году к Пасхе наконец-то испекла тот самый кулич «Краффин», рецепт пасхального кулича краффина давно лежал в закладках, каждый год руки не доходят.

Вот он, мой красавец, мой первый Краффин. Горжусь:) получился с первого раза:)
Сейчас расскажу, как делать пасхальный Краффин, тот самый модный кулич из ютуба.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Останавливаться подробно на процессе замешивания теста не буду, нужно обычное дрожжевое тесто, рецепт можно посмотреть здесь.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Замешиваем все как обычно. Тут все дело в особой формовке кулича, и так получится много фотографий.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Итак, когда тесто подошло, обминаем его, формируем колобок и выкладываем на стол.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Для начинки корицу смешиваем с сахаром. Продается уже готовая корица с сахаром, но я ее не беру. Покупаю просто молотую корицу и добвляю сахара столько, сколько считаю нужным.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Раскатываем тесто в прямоугольный пласт, не тонко, толщиной не менее 1,5 см. Присыпаем корицей с сахаром. Мне показалось, что сахара маловато и я сверху насыпала еще немного.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Сворачиваем тесто в рулет, тщательно закрепляем шов, прокатывая рулет несколько раз и подбивая края. Рулет не должен быть слишком длинным и тонким.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь острым ножом, смазанным маслом или смоченным в воде, разрезаем рулет вдоль, но не полностью, около 10 см оставляем неразрезанными.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Одну половинку сворачиваем в улитку наружу.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Вот так получается в разрезе. Уже красиво, хотя тесто еще сырое.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И вторую половину теста тоже сворачиваем в улитку. Получается такая красивая завитушка, похожая на букву «Е» или бараньи рога:)

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь самый сложный момент. Берем одну завитушку и быстренько кладем сверху на другую завитушку, при этом центр не должен порваться. В общем-то, несложно. Дольше рассказывать и объяснять:)

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь всю эту конструкцию перекладываем в форму для выпечки, предварительно смазанную сливочным маслом.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Накрываем плёнкой или чистым полотенцем и оставляем в теплом месте для расстойки. Тесто поднялось, можно аккуратно ставить форму в духовку.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Выпекаем около 50-60 минут при температуре 180 градусов.
При выпечке кулич ещё выше поднялся. На самом деле кулич «Краффин» лучше выпекать в узкой и высокой форме. Чем выше он будет, тем эффектнее.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Но у меня, к сожалению, таких форм нет. Поэтому мой краффин не очень высокий, но пышный и тоже красивый. Можно посмотреть, со всех сторон, чтобы понять, зачем мы делали столько манипуляций с тестом.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

А сахарная корочка с корицей получилась просто бесподобной. Очень люблю выпечку с корицей.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

В отличие от обычных пасхальных куличей, кулич «Краффин» не принято заливать глазурью, чтобы она не скрывала всю его красоту, фактуру и рельфность.
В качестве украшения мы используем только сахарную пудру.
Я посыпала ванильной пудрой.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Ну и теперь настала пора любоваться нашим красавцем со всех сторон.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Он везде разный, со всех сторон, даже резать жалко. Вот такой он получился, слоистый, красивый, очень пышный и объёмный.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Особенность кулича «Краффин» в том, что каждый раз он будет получаться разным, уникальным и неповторимым. Невозможно будет сделать два одинаковых краффина, в этом и есть их прелесть.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И вид сверху. И без глазури кулич смотрится очень красиво благодаря своей рельефности.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Теперь посмотрим, что получилось внутри.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

В разрезе кулич «Краффин» красив не менее, чем снаружи. Пропекся отлично, мякиш получился не сухим, пышным и мягким.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И каждый кусочек тоже со своим особенным рисунком получился.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

Переживала, что может не пропечься, но нет- все отлично пропеклось. Печь кулич «Краффин» мне понравилось, очень интересная работа с тестом.

Рецепт: Пасхальный кулич "Краффин" - Мой первый "Краффин", модный кулич из ютуба:) Как испечь пасхальный Краффин?

И результат превзошёл ожидания!

Время приготовления: 1 ч.

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