Искренне не понимаю людей, которые жалуются на «излишне» богатый урожай. Да это же счастье, хвастаться надо! Как пример, расскажу про свою свекровь. У них на даче растут 2 старые вишни, которые из года в год, каким бы ни удался сезон, дают минимум 5 ведер ягод на каждую. Моя часть еще ни разу не испортилась — всё отправляю в морозилку. Осенью готовлю из нее шоколадные кексы с замороженной вишней. Та еще вкуснота!

На самом деле, ягоды в морозилке очень часто становятся для меня спасательным кругом. Из них я готовлю чудесную песочную выпечку в холодные декабрьские выходные. Как чудесно лакомиться ею всей семьей, запивая каждый кусочек теплым и полезным киселем. Для его приготовления тоже понадобится упаковка замороженных ягод! А если ваши дети, как и мои, шоколадоманы, им точно понравятся мои маффины с вишней!

Как приготовить шоколадные кексы с замороженной вишней

Все продукты, кроме замороженной вишни, должны быть комнатной температуры, включая сливочное масло. Поэтому заранее достаньте их из холодильника. А вот ягоды из морозилки убирайте минут за 20 до начала готовки. Из указанного ниже количества ингредиентов у меня получилось 6 кексов в силиконовых формах диаметром 6 см.

Ингредиенты

Пшеничная мука120 г Сливочное масло80 г Яйцо2 шт. Какао-порошок30 г Разрыхлитель5 г Сахар100 г Соль1 щеп. Молоко50 мл Вишня100 г Крахмал1 ч. л.

Приготовление

Мягкое сливочное масло переместите в глубокую миску, постепенно подсыпая в него сахар, взбейте масло миксером. Далее вмешайте в сливочно-сахарную массу яйца: одно за другим. Смешивайте ингредиенты до однородности.Теперь вмешайте в массу молоко и соль. Муку смешайте с разрыхлителем. Сухую смесь вмешайте миксером в сливочно-яичную в 2 этапа. Далее добавьте в однородное тесто какао-порошок. Перемешайте всё на средних оборотах девайса. У вас должно получиться тесто консистенции очень густой сметаны. Замороженные ягоды отделите друг от друга. Силиконовые формы смажьте небольшим количеством растительного масла. Замороженные вишни смешайте с крахмалом. Формы наполовину заполните шоколадным тестом, сделайте в каждой порции небольшое углубление. Эти ямки заполните ягодами. 2 или 3 вишенки будет достаточно. Покройте начинку остатками шоколадного теста. Готовьте кексы в разогретой до 180 градусов духовке до 30 минут. Они должны хорошенько подняться и покрыться треснувшей корочкой.

Десерт готов! Когда он немного остынет, покройте его шоколадной глазурью или просто присыпьте сахарной пудрой. Это фантастически вкусная домашняя выпечка, которую можно готовить хоть каждый день. Рецепт не требует использования дорогих продуктов, да и на выпекание у вас уйдет минимум времени. Готовьте с удовольствием, а результатами делитесь в комментариях!