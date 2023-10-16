Портал про города-курорты | Perekop

Все от неё без ума. Безупречная и хрустящая: 20 лет мариную капусту только так

На чтение: 2 минуты
Все от неё без ума. Безупречная и хрустящая: 20 лет мариную капусту только так

Маринованная капуста покоряет многих своим необычным сладковатым и при этом кисловатым вкусом. Дело в том, что капуста при мариновании активизирует процесс брожения. Таким образом происходит натуральный химический процесс.

В результате этого процесса образуется много кислот, в том числе уксусная, тартроновая и молочная. Пробуждаются витамины С, К и В, что положительно сказывается на организме при употреблении продукта.

Приготовим дома маринованную капусту.

Ингредиенты для маринованной капусты:

  • капуста — 2 кг;
  • морковь — 100 г;
  • семена укропа — ст. л.;
  • вода — литр;
  • соль — 60 г;
  • сахар — 125 г;
  • уксус 9% — 125 мл.

Приготовление маринованной капусты:

Удаляем у капустных вилков верхние листья, убираем кочерыжку. Тонко шинкуем капусту, натираем морковь на терке по-корейски или на крупной терке.

Смешиваем капусту и морковь в большом глубоком тазу. Выкладываем капустную смесь в банку, слегка утрамбовываем.

Все от неё без ума. Безупречная и хрустящая: 20 лет мариную капусту только так

Для 3 литровой банки доводим до кипения литр воды. Высыпаем в воду соль и сахарный песок, доводим до полного растворения.

Доводим жидкость до кипения, а затем отключаем и вливаем уксус.

Тонкой струйкой выливаем рассол в банку с капустой. Накрываем банку крышкой и оставляем в прохладном месте на 2-3 суток.

Рекомендуется сделать дополнительный литр рассола, так как после пары дней хранения капуста впитает жидкость.

Все от неё без ума. Безупречная и хрустящая: 20 лет мариную капусту только так

После пары дней хранения в банки можно залить заранее приготовленный рассол. Так капуста будет храниться дольше и будет более нежной и хрустящей.

Что будем искать? Например,Человек