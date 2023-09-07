Завтрак без хлопот, даже мяса не надо. Самый вкусный рецепт из кабачков

Лепешки — одно из самых древних блюд, придуманных человечеством. Лепешки существовали задолго до появления типичного для нас хлеба. По сути, лепешка — это прародитель буханки хлеба.

Сейчас в Европе отошли от концепции приготовления и почитания лепешек. Большой упор делается на обычных хлеб, булочки и пироги. Однако, в Средней Азии до сих пор основным хлебобулочным изделием является лепешка. Существует большое количество различных рецептов этого хлеба. Стоит дать один из способов приготовления кабачковых лепешек.

Ингредиенты для кабачковых лепешек:

Кабачок — 1 шт.;

Твердый сыр — 100 г;

Яйца — 2 шт.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Мука — 2 ст.л.;

Разрыхлитель — ½ ч.л.

Приготовление кабачковых лепешек:

Удаляем у кабачков плодоножки. Если кабачок старый, то убираем также кожуру и семечки. Молодой кабачок можно натирать на крупной терке вместе с кожурой и семечками.

Отжимаем кабачковую массу от лишней жидкости. Натираем мелко сыр, выкладываем к кабачковой массе. Разбиваем в кабачковую массу яйца, солим, высыпаем муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем компоненты.

Застилаем противень пергаментом. Если не уверены в качестве своего пергамента, можно смазать его растительным маслом.

На поверхность выкладываем по 1,5 столовой ложке кабачковой массы. Округляем порции на противне, создаем лепешки.

Выпекаем лепешки при 200 градусах в духовке 20 минут. Время выпекания может слегка отличаться.

В итоге получаются ароматные лепешки с румяной корочкой.

Для любителей кабачков рекомендуем добавлять в рецепт пару кабачков, тогда количество муки увеличиваем до 3-4 ст. л.