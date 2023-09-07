Завтрак без хлопот, даже мяса не надо. Самый вкусный рецепт из кабачков

Лепешки — одно из самых древних блюд, придуманных человечеством. Лепешки существовали задолго до появления типичного для нас хлеба. По сути, лепешка — это прародитель буханки хлеба.
Сейчас в Европе отошли от концепции приготовления и почитания лепешек. Большой упор делается на обычных хлеб, булочки и пироги. Однако, в Средней Азии до сих пор основным хлебобулочным изделием является лепешка. Существует большое количество различных рецептов этого хлеба. Стоит дать один из способов приготовления кабачковых лепешек.
Ингредиенты для кабачковых лепешек:
- Кабачок — 1 шт.;
- Твердый сыр — 100 г;
- Яйца — 2 шт.;
- Соль — 1/3 ч.л.;
- Мука — 2 ст.л.;
- Разрыхлитель — ½ ч.л.
Приготовление кабачковых лепешек:
Удаляем у кабачков плодоножки. Если кабачок старый, то убираем также кожуру и семечки. Молодой кабачок можно натирать на крупной терке вместе с кожурой и семечками.
Отжимаем кабачковую массу от лишней жидкости. Натираем мелко сыр, выкладываем к кабачковой массе. Разбиваем в кабачковую массу яйца, солим, высыпаем муку и разрыхлитель, тщательно перемешиваем компоненты.
Застилаем противень пергаментом. Если не уверены в качестве своего пергамента, можно смазать его растительным маслом.
На поверхность выкладываем по 1,5 столовой ложке кабачковой массы. Округляем порции на противне, создаем лепешки.
Выпекаем лепешки при 200 градусах в духовке 20 минут. Время выпекания может слегка отличаться.
В итоге получаются ароматные лепешки с румяной корочкой.
Для любителей кабачков рекомендуем добавлять в рецепт пару кабачков, тогда количество муки увеличиваем до 3-4 ст. л.