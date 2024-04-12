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Буженина в духовке: рецепты на любой вкус – точные пропорции мяса и специй

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Буженина в духовке: рецепты на любой вкус – точные пропорции мяса и специй

Запеченная до совершенства, ароматизированная специями и травами буженина является воплощением невероятного вкуса. Приготовьтесь окунуться в мир ароматного, сочного мяса, которое растает в вашем рту.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Буженина – блюдо, которое представляет собой большой кусок мяса, обычно свинины, запеченный в духовке. Мясо перед приготовлением маринуют в специях, а затем медленно запекают до готовности.

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Буженина в духовке

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1,2 килограмма свинины;
– 4 зубчика чеснока;
– пол столовой ложки соли;
– 15 грамм специй для свинины;
– 300 грамм лука.

Приготовление:

  1. Мясо резать не нужно, лучше образа купить цельный и красивый кусок.
  2. Помойте его под проточной водой и обсушите с помощью бумажного полотенца.
  3. Сначала подготовьте несколько зубчиков чеснока, очистив их от кожуры.
  4. Далее, возьмите большой кусок свинины и сделайте в нем несколько глубоких надрезов, куда аккуратно вставьте подготовленные дольки чеснока.
  5. Осторожно натрите весь кусок мяса солью и приправами, хорошо втирая их в мясо.
  6. Лук почистите и нарежьте на кольца примерно полусантиметровой толщины, выложите их на дно миски или другой емкости, где будет мариноваться мясо.
  7. Мясной кусок разместите на луковой «подушке», а сверху и по бокам покройте его плотным слоем оставшихся колец лука.
  8. Закройте емкость с мясом пищевой пленкой для защиты от высыхания и отправьте в холодильник на 24 часа для маринования.
  9. Когда мясо готово к запеканию, застелите противень фольгой и выложите на нее маринованное мясо вместе с луком.
  10. Покройте свинину дополнительным куском фольги, плотно закрыв края, и отправьте в духовку, предварительно нагретую до 220 градусов Цельсия, на один час тридцать минут.
  11. После этого снимите верхний слой фольги, чтобы мясо смогло подрумяниться, и продолжайте запекание еще около 30 минут.
  12. После готовности дайте буженине остыть прямо в духовке, а затем на дополнительные два часа поместите ее в холодильник.
  13. Рекомендуется нарезать мясо уже охлажденным, так оно будет сохранять форму и станет более сочным и нежным благодаря времени, проведенному на пропитку.

Буженина с черносливом

  • Время: 3 часа
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– 1,2 килограмма свинины;
– 150 грамм чернослива;
– соль, специи по вкусу;
– 15 грамм соевого соуса;
– 20 грамм горчицы;
– 15 грамм чеснока (примерно 4 зубчика).

Приготовление:

  1. Сначала положите чернослив на 10 минут в горячую воду, затем слейте воду через сито и дайте высохнуть.
  2. Для приготовления маринада смешайте в емкости соевый соус, горчицу и мелко нарезанный чеснок до получения гладкой массы.
  3. Омойте мясо под проточной водой и аккуратно высушите с помощью кухонного полотенца. На свинине сделайте неглубокие надрезы с одной стороны и вставьте в них подготовленный чернослив. Натрите мясо со всех сторон специями и солью, тщательно втирая их в поверхность.
  4. Поместите кусок мяса на кусок фольги и равномерно покройте маринадом. Заверните мясо в фольгу, герметично закрыв края, и оставьте в холодильнике на несколько часов для маринования.
  5. Для запекания разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия и запекайте мясо в течение одного часа тридцати минут. За 15 минут до готовности откройте фольгу, чтобы мясо смогло зарумяниться.
  6. Проверьте готовность, проткнув центр мяса: если выделяющийся сок прозрачный – буженина готова. Подавайте блюдо горячим или теплым с картофельным гарниром, не позволяя мясу полностью остыть.

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