Описание приготовления:
Шоколад для мильфея подойдет только хорошего качества и лучше всего его темперировать перед приготовлением дисков. При желании половину дисков можно сделать из белого шоколада и собрать мильфей, чередуя цвета. Ягоды возьмите по своему вкусу или замените на фрукты.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Без выпечки География кухни: Французская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад горький 150 Грамм
- Ягоды 100 Грамм (клубника и голубика)
- Масло сливочное 50 Грамм
- Сгущенное молоко 40 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
402 ккал
Калорийность
4 г
Белки
28 г
Жиры
31 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадный мильфей»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного мильфея. Ягоды сполосните и обсушите.
Широкую доску закройте пленкой. Шоколад мелко порежьте и растопите на водяной бане. Вылейте шоколад на пленку и разровняйте тонким слоем. Уберите в холодильник на несколько минут, чтобы шоколад немного схватился. Кондитерским кольцом продавите шоколад и уберите в холодильник до застывания. После этого аккуратно отделите шоколадные диски и уберите в холод.
Оставшийся шоколад растопите на водяной бане и остудите. Мягкое сливочное масло соедините со сгущенкой и взбейте в пышную массу. Добавьте растопленный шоколад и снова взбейте. Готовый крем переложите в кондитерский мешок.
На сервировочное блюдо выложите первый шоколадный диск. По кругу отсадите каплями крем, а между ними порезанные ягоды клубники.
Выложите следующий диск, нанесите крем, выложите ягоды и продолжите, чтобы получилась башенка из 4-5 дисков. Немного украсьте мильфей сверху и уберите в холодильник до подачи. Ягоды голубики пробейте блендером в пюре и добавьте по бокам шоколадного мильфея при подаче.
Приятного аппетита!