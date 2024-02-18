Описание приготовления:

Шоколад для мильфея подойдет только хорошего качества и лучше всего его темперировать перед приготовлением дисков. При желании половину дисков можно сделать из белого шоколада и собрать мильфей, чередуя цвета. Ягоды возьмите по своему вкусу или замените на фрукты.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Шоколад Блюдо: Десерты / Без выпечки География кухни: Французская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

Шоколад горький 150 Грамм

Ягоды 100 Грамм (клубника и голубика)

Масло сливочное 50 Грамм

Сгущенное молоко 40 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

402 ккал

Калорийность

4 г

Белки

28 г

Жиры

31 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадный мильфей»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадного мильфея. Ягоды сполосните и обсушите.

Широкую доску закройте пленкой. Шоколад мелко порежьте и растопите на водяной бане. Вылейте шоколад на пленку и разровняйте тонким слоем. Уберите в холодильник на несколько минут, чтобы шоколад немного схватился. Кондитерским кольцом продавите шоколад и уберите в холодильник до застывания. После этого аккуратно отделите шоколадные диски и уберите в холод.

Оставшийся шоколад растопите на водяной бане и остудите. Мягкое сливочное масло соедините со сгущенкой и взбейте в пышную массу. Добавьте растопленный шоколад и снова взбейте. Готовый крем переложите в кондитерский мешок.

На сервировочное блюдо выложите первый шоколадный диск. По кругу отсадите каплями крем, а между ними порезанные ягоды клубники.

Выложите следующий диск, нанесите крем, выложите ягоды и продолжите, чтобы получилась башенка из 4-5 дисков. Немного украсьте мильфей сверху и уберите в холодильник до подачи. Ягоды голубики пробейте блендером в пюре и добавьте по бокам шоколадного мильфея при подаче.

Приятного аппетита!