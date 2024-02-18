На вкус, как куриные отбивные: готовим особенные вешенки в кляре

Вас точно поразят эти вкусные жареные вешенки. Они на вкус, как куриные отбивные, но полностью вегетарианские.

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Вешенки в кляре

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 5

Ингредиенты:

– 300 граммов вешенок;

– соль по вкусу;

– 100 миллилитров растительного масла.

Для кляра:

– 1 яйцо;

– 140 граммов муки;

– 150 миллилитров молока 2,5%;

– 2 столовые ложки сметаны;

– 1 чайная ложка куркумы;

– соль, черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Вешенки промойте и обсушите. Отделите шляпки у больших грибов, а маленькие оставьте целыми. Слегка отбейте их, накрыв пергаментной бумагой, и посолите. В миске соедините яйцо, молоко, соль, перец, куркуму и сметану. Добавьте муку и перемешайте до однородности. Хорошо разогрейте сковороду с растительным маслом. Грибы обмакивайте в кляр и жарьте с двух сторон на среднем огне под крышкой до золотистой корочки. На это уйдет около 6 минут.

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