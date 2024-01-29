Вкусный холодный десерт: как приготовить банановый чизкейк

Вкусный и свежий банановый чизкейк — идеальный десерт. И его очень просто приготовить.

Банановый чизкейк идеально подходит для использования спелых бананов и является одним из быстрых десертов, который можно приготовить без особых усилий. Рецептом поделились на сайте Primo Chef.

Банановый чизкейк

Ингредиенты:

200 г сухого печенья;

100 г сливочного масла;

400 г сыра Филадельфия;

300 мл свежих сливок;

150 г сахара;

10 г листового желатина;

1/2 лимона;

250 г спелых бананов.

Сначала приготовьте основу, измельчив печенья в кухонном комбайне и смешав с растопленным сливочным маслом. Затем распределите крошку по дну разъемной формы диаметром 22 см, дно которой застелено бумагой для выпечки, и хорошо прижмите тыльной стороной ложки. Отправьте в холодильник на 30 минут.

Тем временем приготовьте крем. Сначала смешайте бананы с половиной сахара и лимонным соком до получения пюре.

Отдельно взбейте сливки электрическим венчиком, понемногу добавляя сахар. Добавьте сыр и банановое пюре, продолжая взбивать.

Замочите желатин на 10 минут в холодной воде, растопите его в сливках и слегка нагрейте в кастрюле. Добавьте его к сливочному сыру и вылейте все на уже остывшую основу.

Разровняйте его и оставьте застывать в холодильнике минимум на 4 часа.

Украсьте нарезанным бананом по желанию.

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