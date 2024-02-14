Вкусный и хрустящий: рецепт датского салата из капусты

Этот салат датчане обычно готовят на Рождество. Но он отлично подойдет, чтобы разнообразить зимнее меню.

Этот вкусный хрустящий салат часто готовят в Дании. Обычно – на Рождество. Этот салат из красной капусты и яблок с пикантной заправкой отлично подходит для зимнего меню, когда овощи в супермаркете оказываются не такими вкусными, как летом. Рецептом поделились на сайте Marie Claire.

Датский салат из капусты

Ингредиенты:

1 небольшой кочан красной капусты;

2 маленьких яблока;

1 горсть грецких орехов;

1 небольшой пучок кудрявой петрушки;

5 столовых ложек оливкового масла;

4 столовые ложки яблочного уксуса или белого бальзамического уксуса;

2 столовые ложки жидкого меда.

Удалите верхние листочки капусты. Остальной кочан нарежьте как можно тоньше. Яблоки очистите и нарежьте ломтиками или кубиками.

В большой миске смешайте капусту, яблоки и слегка нарезанные грецкие орехи.

Приготовьте соус (заправку) винегрет из оливкового масла, уксуса и меда. Можно взбить все ингредиенты венчиком, а можно влить их в банку и хорошо потрясти, как шейкер.

Заправьте овощи соусом и перемешайте. Салат готов.

Чтобы получить еще более зимний вкус, замените в этом рецепте яблоки апельсинами.

Также вы можете приготовить вкусный быстрый салат с курицей и грибами.