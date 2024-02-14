Как необычно приготовить свеклу без варки. Ну очень вкусная закуска: делюсь

Обязательно нужно включать свеклу в свой рацион питания. Особенно во время зимы, так как в холодный период свекла способна сильно поднять иммунитет.

В свекле содержится множество полезных компонентов, а также витаминов. Поэтому при разных заболеваниях сердца, почек, желудка, врачи прописывают диеты со свеклой.

Сейчас многие предпочитают вместо свеклы готовить другие овощи. Не все знают интересные свекольные салаты. Кому-то просто лень отваривать свеклу ради одного блюда. Покажем, как можно не отваривать свеклу, при этом сделать полезную закуску.

Ингредиенты для свекольной закуски:

свекла — кг;

соль — ч.л.;

яблочный уксус — ст.л.;

молотый кориандр — ч.л.;

сладкая паприка — ч.л.;

черный перец — ч.л.;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 50 мл.

Приготовление свекольной закуски:

Очищенную свеклу натираем на крупной терке, смешиваем с солью и яблочным уксусом. В отдельной миске соединяем кориандр со сладкой паприкой и черным перцем.

Пропускаем через пресс зубчики чеснока, добавляем к специям. В сковороде разогреваем растительное масло и заливаем им чеснок и специи.

Выливаем растительное масло со специями и чесноком в свекольную массу и перемешиваем. Оставляем свеклу мариноваться на 12 часов, минимум на 3 часа.

Плюс этой свеклы в том, что она готовится очень бюджетно. Остроту блюда можно увеличить, добавляя к специям красный острый перец.