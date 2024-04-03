Крупнейший кризис в истории человечества изменил не только представление об экономике, но и о кулинарии. Во время Великой депрессии американские хозяйки умудрялись готовить сытные и вкусные блюда из ничего. Шоколадный пирог на воде тому подтверждение.

Этот десерт под говорящим названием «Депрессия» готовится из самых доступных ингредиентов. Большинство продуктов из списка (а то и все) вы обязательно найдете у себе на кухне. Ну просто супербюджетный рецепт!

Как приготовить пышный шоколадный пирог на воде

Чтобы выпечка получилась воздушной, не забудьте просеять через мелкое сито пшеничную муку. Так вы ее обогатите кислородом. Также просейте и какао-порошок, чтобы избежать появления в тесте маслянистых комочков.

Ингредиенты

Пшеничная мука240 г Вода250 мл Подсолнечное масло125 мл Какао-порошок40 г Сахар180 г Ванилин по вкусу Соль1 щеп. Сода1 ч. л. Яблочный уксус1,5 ст. л.

Приготовление

В глубокую миску всыпаем просеянную пшеничную муку. Добавляем сахар, какао-порошок и пищевую соду. Всыпаем соль и ванилин. Хорошенько перемешиваем всё, используя ручной венчик.К сухим ингредиентам вливаем подсолнечное масло и воду. Снова перемешиваем. Затем вливаем яблочный уксус. Тщательно перемешиваем всё до получения однородного шоколадного теста. Смазываем бока формы для выпекания подсолнечным маслом. Застилаем ее дно пергаментом. Выливаем готовое тесто в форму. Равномерно распределяем шоколадную массу по всей поверхности. Аккуратно ровняем ее с помощью кулинарной лопатки или обычной ложки.Разогреваем духовку до 180 градусов. Отправляем в нее шоколадный пирог на 25–30 минут. Проверяем его готовность, используя зубочистку.

Задекорируйте шоколадный пирог так, как ваша душа того желает. Можете разрезать его на 2 равные части, а потом смазать их вареньем или джемом. Складываете половинки бисквита — и перед вами изумительный торт. Также можете смазать его верхушку вареньем и посыпать всё натертым темным шоколадом. Так вы придадите шарм десерту и сделаете его в разы вкуснее. Советуем ознакомиться с еще одним пошаговым рецептом, который доказывает, что даже из совсем скудного набора продуктов можно приготовить волшебное лакомство.