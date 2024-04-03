Стейки из свинины с сыром и помидорами: рецепт сытного мясного блюда в духовке

Стейки можно подавать с любым гарниром или как отдельное полноценное блюдо.
Аппетитные стейки из свинины с сыром и помидорами – блюдо для тех, кто не представляет своей жизни без мяса. Они получаются сочными, сытными и ароматными. А как их приготовить, рассказали в блоге «Консервация и кулинария».
Стейки из свинины с сыром и помидорами
Ингредиенты:
- свинина – 300 гр;
- помидоры – 1-2 шт;
- сыр твердый – 80 гр;
- майонезный соус – 2 ст. л;
- растительное масло – 1 ст. л;
- соль, аджика.
Способ приготовления:
Свинину нарезать на плоские куски вдоль волокон, отбить и посолить. Затем стейки необходимо переложить в форму для запекания, смазанную растительным маслом, поперчить их.
Майонез соединить с небольшим количеством аджики и перемешать. Нанести майонезно-аджичный соус поверх мяса так, чтобы поверхность была полностью покрыта.
Помидоры порезать кружочками и выложить поверх стейков. Сверху посыпать их тертым твердым сырпом.
Отправить противень в духовку, разогретую до 180 градусов, и запекать примерно 30 минут до румяной корочки.
Подавать с любым гарниром.
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