Шоколадный торт с кокосовым кремом: рецепт нежного и простого десерта

Такой торт готовится очень быстро и просто. Так что его сможет приготовить даже начинающий кондитер.

Торт с шоколадно-кокосовой заливкой – это простой рецепт, который порадует и детей и взрослых. Он состоит из двух коржей дисков мягкого какао-бисквита и нежной и ароматной начинки из кокосового крема. Рецептом поделились на сайте Cookist.

В нашей версии мы приготовили крем из молока, кукурузного крахмала и сахара. Вы можете использовать кокосовое молоко вместо коровьего молока, а также обогатить крем крошкой белого или темного шоколада.

Шоколадный торт с кокосовым кремом

Ингредиенты:

Для теста:

сахарная пудра — 170 г;

мука — 170 г;

растительное масло — 100 мл;

молоко — 100 мл;

не сладкий какао порошок — 25 г;

разрыхлитель для тортов — 16 г;

4 яйца.

Для кокосового крема:

молоко — 250 мл;

сахарная пудра — 50 г;

кокосовая стружка — 30 г;

крахмал — 20 г;

экстракт ванили — 1 ч. л.

Для украшения:

кокосовая стружка.

Сначала приготовьте кокосовый крем: смешайте в кастрюле кукурузный крахмал и сахар. Добавьте горячее молоко, ароматизированное ванильным экстрактом. Перемешайте венчиком, чтобы избежать образования комочков и поставьте на огонь.

Дайте крему готовиться на небольшом огне, пока он не загустеет, затем снимите с огня и добавьте кокосовую стружку. Тщательно перемешайте и отставьте в сторону.

И готовьте тесто для какао-бисквита. В большую миску разбейте яйца и взбейте их электрическим венчиком вместе с сахаром.

В полученную легкую пенистую смесь добавьте муку, просеянную с разрыхлителем и горьким какао.

Вмешайте порошки электрическим венчиком и медленно влейте молоко и подсолнечное масло, продолжая взбивать.

Вылейте половину смеси в смазанную маслом и посыпанную мукой форму диаметром 24 см.

Поставьте в разогретую до 180°С духовку и выпекайте около 20 минут.

После приготовления достаньте основу из духовки и равномерно распределите кокосовый крем по поверхности. Вылейте сверху оставшееся тесто, выровняйте поверхность и поставьте в духовку при 180°С на 25-30 минут. По истечении времени достаньте пирог из духовки и дайте ему остыть.

Выложите торт на тарелку, посыпьте его кокосовой стружкой, нарежьте ломтиками и подавайте.

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