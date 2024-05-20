Нежная запеканка в духовке. Простой рецепт на завтрак

Запеканка — это одно из древних блюд кухонь разных стран мира. Дело в том, что запеканка настолько универсальна, что была запечатлена в кухнях многих культур. Особенно заметна популярность запеканок в странах, где есть печи и духовки.

Какие бывают виды запеканок?

Творожная запеканка — это классический вариант запеканки, который готовится из творога, яиц, сахара и манки или муки. Может быть сладкой или соленой.

Картофельная запеканка готовится из картофельного пюре с добавлением мяса, рыбы, овощей или грибов. Часто подаётся со сметаной или соусом.

Макаронная запеканка — это блюдо итальянской кухни, которое готовится из макаронных изделий, мясного или овощного соуса и сыра.

Расскажем, как приготовить простую запеканку на завтрак.

Ингредиенты:

творог — 800 г;

манная крупа — 4 ст.л.;

йогурт — 200 г;

яйцо — 6 шт.;

сахар — 100 г;

соль — щепотка;

ванильный сахар — 10 г;

изюм — 150 г.

Приготовление творожной запеканки:

Процеживаем лишнюю воду с творога через марлю. Выкладываем к творогу манную крупу и йогурт, смешиваем.

В отдельной миске взбиваем яйца с ванильным и классическим сахаром. Выливаем яичную массу в творожную, солим и взбиваем погружным блендером до однородности.

Высыпаем в творожную смесь изюм, перемешиваем. Смазываем форму для выпечки сливочным маслом и выливаем туда творожную массу.

Запекаем блюдо при 180 градусах 50 минут.

В итоге мы имеем вкусную мягкую и нежную творожную запеканку. Можно посыпать запеканку сахарной пудрой для сладости.