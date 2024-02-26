Шоколадный бисквит – это основа широкой линейки десертов и особенно тортов, начиная от «Сникерса», «Пьяной вишни», «3 молока». Успех такого бисквита определяется правильным подбором трех основных ингредиентов: какао-порошка, муки и яиц. Для него используются алкализованный какао-порошок, мука высшего сорта и свежие яйца. Разные варианты бисквитов, например, классический, шифоновый, на кипятке, на молоке и др., вам предлагаются в данной теме.

Пышный шоколадный бисквит для торта в духовке

Пышный шоколадный бисквит для торта готовится несложно и из простого набора ингредиентов. Замешивается бисквитное тесто на яйцах, муке, сахаре, с добавлением какао-порошка и разрыхлителя, что текстуру выпечки делает пышной и невероятно мягкой. Замес будет более качественным с помощью кухонных гаджетов.

Ингредиенты –+1 порц.

Яйцо куриное 6 шт. (С0)

Сахар-песок 150 гр.

Мука 130 гр.

Какао-порошок 30 гр.

Разрыхлитель 1 ч.л.

Шаги 90 мин.

Как приготовить шоколадный бисквит для торта? В сухую чистую чашу планетарного миксера разбить 6 яиц комнатной температуры. Насыпать к ним нужное количество сахара и взбить в пышную белую массу. Пшеничную муку просеять через сито и в отдельной посуде смешать с порошком какао. Мучную смесь пересыпать к взбитым яйцам. Насыпать чайную ложку разрыхлителя и с помощью силиконовой лопатки все аккуратно перемешать. Форму для выпечки застелить фольгой или сформировать ее из бортиков и фольги. Разогреть духовку до 180°С. Бисквитное тесто перелить в форму и поставить в духовку на 40-50 минут. Деревянной шпажкой проверить бисквит на готовность. Испеченный бисквит перевернуть на решетку дном кверху и немного остудить. С полуостывшего бисквита аккуратно удалить форму с фольгой и остудить его полностью. Приготовленный пышный шоколадный бисквит завернуть в пищевую пленку, на 4 часа поместить в холодильник, что равномерно распределит влагу, и приступать к сборке торта. Вкусной и удачной выпечки!

Шоколадный бисквит на кипятке

Шоколадный бисквит на кипятке имеет несколько другой набор ингредиентов в сравнении с классическим. Бисквитное тесто замешивается на двух яйцах без разделения на белки и желтки, не требует длительного взбивания и к нему добавляются молоко со сливочным маслом и кипятком. Эти ингредиенты шоколадный вкус бисквита делают выраженным. Такой бисквит отличает сочная влажная текстура, которая долго сохраняется, а торту не нужна пропитка.

Время готовки: 1 час.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 2 коржа.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Яйцо С0 – 2 шт.

Сахар – 200 гр.

Молоко – 130 мл.

Кипяток – 130 мл.

Сливочное масло – 75 гр.

Какао-порошок – 40 гр.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – 51 ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В посуду для замеса теста разбить два яйца, насыпать сахар со щепоткой соли и миксером взбить до увеличения массы в объеме.

Шаг 2. В эту массу налить подогретое молоко и миксером на средней скорости перемешать.

Шаг 3. Растопить в микроволновке сливочное масло, немного остудить, перелить в яичную массу и еще раз перемешать.

Шаг 4. В отдельной посуде смешать просеянную муку с порошком какао, разрыхлителем и содой. Мучную смесь пересыпать к жидкой массе и замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 5. В последнюю очередь в тесто налить кипяток и перемешать еще раз.

Шаг 6. Духовку разогрейте до 140-150°С, не выше, что немаловажно для выпечки такого бисквита. Замешанное бисквитное тесто перелить в две формы диаметром 16 см, или в одну большую. Выпекать бисквит в течение 25-30 минут.

Шаг 7. Испеченный бисквит остудить на решетке, не вынимая из формы.

Шаг 8. Затем приготовленный шоколадный бисквит на кипятке достать из формы, завернуть в пищевую пленку и на несколько часов положить в холодильник, что не позволит ему крошиться. Вкусной и удачной выпечки!

Шоколадный шифоновый бисквит

Шоколадный шифоновый бисквит готовится на основе взбитых яиц, сахара, муки и к нему добавляется большое количество любого растительного масла, которое текстуру бисквита делает влажной, легкой, не крошащейся и добавляет насыщенность шоколадного вкуса. Такой бисквит будет, как хорошей основой торта, так и самостоятельным десертом. В этом рецепте вкус бисквита дополним растворимым кофе и ликером.

Время готовки: 1 час 15 минут.

Время приготовления: 15 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 180 гр.

Сахар – 170 гр.

Какао-порошок – 45 гр.

Кофе растворимый – 2 ч.л.

Белок – 6 шт.

Желток – 4 шт.

Вода теплая – 80 мл.

Масло растительное – 80 мл.

Ликер – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Ванилин – 2 гр.

Соль – 1 щепотка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для бисквита сразу отмерить согласно пропорции рецепта. Аккуратно отделить желтки от белков. В отдельной посуде 4 желтка взбить с сахаром до увеличения объема вдвое и белого цвета. Затем налить растительное масло и взбить еще раз.

Шаг 2. В пиале в теплой воде растворить какао-порошок с кофе.

Шаг 3. К желтковой массе перелить шоколадную, добавить столовую ложку хорошего ликера и лопаткой аккуратно перемешать.

Шаг 4. Муку смешать с разрыхлителем, ванилином и через сито пересыпать в шоколадно-желтковую массу, еще раз аккуратно перемешать.

Шаг 5. В чистой сухой посуде взбить шесть белков со щепоткой соли в стойкую пену. Взбитые белки двумя порциями переложить в шоколадную массу и движениями снизу-вверх лопаткой перемешать.

Шаг 6. Духовку разогрейте до 170°С. Форму для выпечки застелить бумагой и перелить в нее замешанное шоколадное тесто. Выпекать бисквит в течение 45 минут, проверив готовность деревянной шпажкой.

Шаг 7. Испеченный шоколадный шифоновый бисквит остудить в форме, а затем можно приступать к формированию торта. Вкусной и удачной выпечки!

Пышный и простой шоколадный бисквит на кефире

Пышный и простой шоколадный бисквит на кефире может быть у вас вариантом как для тортов, так и для других десертов. Кефир в бисквитное тесто добавляют редко, чтобы оно не стало тяжелым, но в тандеме с какао он делает коржи пышными, влажными и добавляет хороший вкус. В этом рецепте бисквитное тесто замешиваем с добавление растительного масла, соды и разрыхлителя.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Кефир – 140 мл.

Сахар – 200 гр.

Какао алколизированное – 40 гр.

Яйцо С1 – 5 шт.

Масло растительное – 100 мл.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Сода – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерьте согласно пропорции рецепта, все ингредиенты для бисквита.

Шаг 2. Яйца разбейте в чашу стационарного миксера.

Шаг 3. Насыпьте к ним сахар и на максимальной скорости взбейте в пышную массу.

Шаг 4. В отдельной посуде смешайте муку с какао и разрыхлителем.

Шаг 5. В стакане смешайте теплый кефир с содой и подождите, чтобы началась реакция.

Шаг 6. Эту массу перелейте к взбитым яйцам и лопаткой аккуратно перемешайте.

Шаг 7. Затем через сито насыпьте половину мучной смеси и движениями снизу-вверх лопаткой перемешайте.

Шаг 8. Налейте в эту смесь растительное масло и перемешайте.

Шаг 9. Через сито высыпьте остальную мучную смесь.

Шаг 10. Такими же движениями замесите бисквитное тесто.

Шаг 11. Духовку разогрейте до 170°С. Замешанное тесто перелейте в кольцо-форму, сформировав дно из фольги. Выпекайте бисквит в течение 50 минут. Готовность проверьте деревянной палочкой.

Шаг 12. Приготовленный пышный и простой шоколадный бисквит на кефире полностью остудите, освободите от формы и можете формировать торт. Вкусной и удачной выпечки!

Влажный шоколадный бисквит

Влажный шоколадный бисквит является хорошей основой многих десертов, да и вкусен сам по себе. Тесто для него замешивается, как для классического, но добавляется растительное масло, которое текстуру бисквита делает влажной, а для пышности добавляется разрыхлитель.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 30 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 140 гр.

Сахар – 150 гр.

Какао алколизированное – 40 гр.

Яйцо С1 – 4 шт.

Молоко – 100 мл.

Масло растительное – 80 мл.

Разрыхлитель – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ингредиенты для бисквита подготовьте в указанном в рецепте количестве.

Шаг 2. В чашу миксера разбейте четыре куриных яйца комнатной температуры.

Шаг 3. Насыпьте к ним нужное количество сахара и на большой скорости взбейте до пышного состояния, чтобы оставался легкий след от венчика.

Шаг 4. В отдельной посуде смешайте молоко комнатной температуры с растительным маслом.

Шаг 5. Упаковку разрыхлителя смешайте с мукой.

Шаг 6. В мучную смесь насыпьте какао и перемешайте.

Шаг 7. К взбитым яйцам через сито пересыпьте половину мучной смеси и перемешайте.

Шаг 8. Затем перелейте смешанное с растительным маслом молоко и еще раз перемешайте.

Шаг 9. Через сито насыпьте остальную мучную смесь и лопаткой замесите тесто.

Шаг 10. На противень поставьте форму-кольцо, обернув дно фольгой. Перелейте в нее замешанное тесто. Духовку разогрейте до 165°С.

Шаг 11. Выпекайте бисквит в течение 50 минут и желательно в режиме верх-низ. Деревянной палочкой проверьте готовность выпечки.

Шаг 12. Испеченный влажный шоколадный бисквит остудите на решетке в течение 30 минут. Затем заверните пищевой пленкой и на ночь поставьте в холодильник, что сделает его влажным. Вкусной и удачной выпечки!

Шоколадный бисквит с вишней

Шоколадный бисквит с вишней за счет яркой гаммы вкуса этой ягоды с какао и воздушной текстуры бисквита, является самой популярной выпечкой из линейки десертов. В этом рецепте для пышности бисквита часть муки заменим крахмалом и молотыми орехами, а замес теста не отличается от классического. Вишню лучше брать свежую, но подходит и замороженная. Выпекаем бисквит в мультиварке, так как в ней бисквит равномерно пропекается и получается влажным.

Время готовки: 50 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Мука – 80 гр.

Крахмал кукурузный – 20 гр.

Сахар – 100 гр.

Вишня – 200 гр.

Какао-порошок – 20 гр.

Яйцо – 4 шт.

Орехи – 20 гр.

Ром/коньяк/ликер – 1ч.л.

Соль – 1 щепотка.

Сливочное масло – для смазывания чаши.

Сахарная пудра – для декора.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Яйца комнатной температуры разделить на желтки и белки. Желтки миксером растереть с 90 гр. сахара до белой однородной массы.

Шаг 2. Белки в чистой сухой посуде взбить со щепоткой соли и 10 гр. сахара до стойких пиков.

Шаг 3. Эти две массы соединить и лопаткой движениями верх-низ аккуратно перемешать.

Шаг 4. Орехи немного обжарить и измельчить в крошку. В отдельной посуде смешать просеянную муку с крахмалом, какао и ореховой крошкой. Эту смесь пересыпать в яичную массу, добавить для особого аромата ложку хорошего алкоголя и такими же движениями замесить бисквитное тесто. Растирать или взбивать тесто нельзя, так как бисквит осядет.

Шаг 5. Кусочком сливочного масла смазать мультичашу. В нее перелить шоколадное тесто. Поверх теста равномерно разложить любую вишню. Закрыть крышку мультиварки и включить программу «Выпечка» на 40 минут. Испеченному бисквиту дать немного постоять в чаше, затем перевернуть на решетку и остудить полностью.

Шаг 6. Приготовленный шоколадный бисквит с вишней по желанию посыпать сахарной пудрой и, порционно нарезав, сервировать к десертному столу. Приятного аппетита!

Шоколадный бисквит на молоке

Шоколадный бисквит на молоке готовится проще, чем классический и для замеса теста разделять яйца на белки и желтки не надо. Такой бисквит отличается хорошим вкусом, мягкой и воздушной текстурой и может подаваться самостоятельным десертом. В этом рецепте тесто замешиваем на молоке, яйцах и с добавлением разрыхлителя. Какао в тесте можно заменить плиткой растопленного темного шоколада.

Время готовки: 40 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 1 ст.

Молоко – 1 ст.

Мука – 1 ст.

Какао-порошок – 2 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Масло сливочное – для смазывания формы.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом отмерить согласно пропорции рецепта все ингредиенты для бисквита.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить два яйца комнатной температуры и насыпать щепотку соли со стаканом сахара.

Шаг 3. Миксером на средней скорости и в течение трех минут все взбить в пышную массу. Затем налить стакан молока и перемешать.

Шаг 4. Насыпать в эту массу столовую ложку разрыхлителя и еще раз перемешать.

Шаг 5. Затем через сито насыпать стакан муки с двумя ложками какао и лучше силиконовой лопаткой, и движениями низ-верх замесить тесто.

Шаг 6. Любую форму для выпечки смазать кусочком сливочного масла и перелить в нее замешанное тесто.

Шаг 7. Духовку разогреть до 190°С. выпекать бисквит в продолжение 30-35 минут и деревянной палочкой проверить выпечку на готовность.

Шаг 8. Испеченный шоколадный бисквит на молоке полностью остудить, аккуратно извлечь из формы и подать к столу. Приятного аппетита!

Шоколадный бисквит без яиц

Шоколадный бисквит без яиц будет у вас вариантом десерта или основой торта для постного стола. Тесто замешивается на постных ингредиентах: муке, воде, соде, гашеной уксусом и растительном масле, которое какао придает более выраженный шоколадный вкус. При выпечке бисквитное тесто хорошо поднимается, и текстура его получается влажной, мелкопористой и нежной.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 10 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Мука – 200 гр.

Сахар – 180 гр.

Вода теплая– 225 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Сода – 1 ч.л.

Соль – ½ ч.л.

Уксус – 1 ст.л.

Масло растительное – 80 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Муку просеять через сито и сразу в посуду для замеса теста.

Шаг 2. К муке насыпать указанное в рецепте количество сахара с содой и солью.

Шаг 3. Затем так же через сито просеять порошок какао и венчиком эти сухие ингредиенты хорошо перемешать.

Шаг 4. В эту смесь налить теплую воду.

Шаг 5. Затем налить растительное масло без запаха и венчиком замесить тесто до однородной текстуры.

Шаг 6. В последнюю очередь налить в тесто столовый уксус.

Шаг 7. После реакции соды с уксусом шоколадное тесто несколько посветлеет. Замешанное тесто должно у вас получиться негустым.

Шаг 8. Переложить бисквитное тесто в любую форму. Духовку разогреть до 160°С. Выпекать бисквит в течение 40-45 минут и проверить шпажкой готовность выпечки.

Шаг 9. Испеченный бисквит остудить на решетке, не вынимая из формы.

Шаг 10. Затем приготовленный шоколадный бисквит без яиц с помощью ножа извлечь из формы, завернуть в пищевую пленку и поместить в холодильник, если его планируете использовать попозже. Вкусной и удачной выпечки!

Творожно-шоколадный бисквит

Сочетание творога с шоколадным бисквитом считается изысканным и используется в различных вариантах десертов. Творог или добавляется в тесто, или из него делаются прослойки, а в этом рецепте из творога сформируем шарики и зальем шоколадным бисквитным тестом. Насыщенность вкуса бисквита дополним темным шоколадом.

Время готовки: 1 час 20 минут.

Время приготовления: 20 минут.

Порции: 6.

Ингредиенты:

Яйцо – 4 шт.

Творог – 250 гр.

Сахар – 100 гр.

Мука – 1 ст.л.

Крахмал для теста – 30 гр. + 1 ст.л.

Какао-порошок – 1 ст.л.

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Крахмал для шариков – 30 гр.

Кокосовая стружка – 50 гр.

Темный шоколад – 50 гр.

Масло сливочное – для смазывания пергамента.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В отдельную посуду переложите творог, добавьте к нему два желтка, насыпьте 50 гр. сахара, 30 гр. кукурузного крахмала и стружку кокоса. Вилкой или блендером эти ингредиенты перемешайте в однородную массу.

Шаг 2. Застелите форму для выпечки пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Мокрыми руками из замешанной творожной массы сформируйте одинаковые шарики и уложите в форму.

Шаг 3. Для бисквитного теста в сухой чистой посуде взбейте 4 белка со столовой ложкой сахара в пышную стойкую массу.

Шаг 4. В другой посуде перетрите два желтка со столовой ложкой сахара до белого цвета.

Шаг 5. Желтковую массу переложите к взбитым белкам и лопаткой аккуратно перемешайте.

Шаг 6. В яичную массу насыпьте по столовой ложке без горки муки, крахмала, какао и чайную ложку разрыхлителя. Лопаткой и движениями низ-верх замесите бисквитное тесто.

Шаг 7. Растопите темный шоколад, перелейте в тесто и еще раз перемешайте.

Шаг 8. Замешанным тестом залейте творожные шарики в форме.

Шаг 9. Духовку разогрейте до 180°С. Выпекайте бисквит в течение 35-40 минут, немного остудите и переложите из формы на блюдо.

Шаг 10. Испеченный творожно-шоколадный бисквит декорируйте по своему вкусу, например, глазурью и можете сервировать к столу. Приятного аппетита!

Шоколадный бисквит на сгущенном молоке

Шоколадный бисквит на сгущенном молоке относится к вариантам простой и быстрой домашней выпечки. Тесто замешивается на яйцах со сгущённым молоком вместо сахара и разрыхлителем. Бисквит получается суховатым, но он отлично подойдет к тортам с кремовой прослойкой, да и просто будет у вас не очень сладким десертом и с особым вкусом сгущенки к чаю.

Время готовки: 20 минут.

Время приготовления: 5 минут.

Порции: 1.

Ингредиенты:

Молоко сгущенное – 380 гр.

Яйцо – 2 шт.

Мука – 110 гр.

Какао-порошок – 30 гр.

Разрыхлитель – 8 гр.

Соль – 1 щепотка.

Ванилин – 1 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сразу подготовить простой набор ингредиентов для бисквита на сгущенке. Сухие ингредиенты (муку, какао и разрыхлитель) высыпать в отдельную посуду и хорошо перемешать.

Шаг 2. В посуду для замеса теста разбить два яйца, перелить из банки сгущенку и насыпать по щепотке соли и ванилина. Венчиком их просто перемешать в однородную массу.

Шаг 3. В эту массу пересыпать смесь сухих ингредиентов и замесить тесто.

Шаг 4. Для выпечки взять невысокую плоскую форму, застелить бумагой и ровным слоем переложить замешанное тесто.

Шаг 5. Духовку разогреть до 180°С. Для выпечки такому бисквиту достаточно 12-15 минут. Готовность проверить деревянной палочкой.

Шаг 6. Испеченный шоколадный бисквит на сгущенном молоке остудить сначала в форме, затем на решетке и можно подавать к чаю или формировать из него любой десерт с кремом. Приятного аппетита!