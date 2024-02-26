Описание приготовления:

Шоколадные палочки с мятой — отличный вариант десерта к чаю. Их можно упаковать в красивую коробочку и подарить на праздник. Для приготовления выбирайте только молодые нежные листочки мяты. Если хотите, чтобы аромат мяты чувствовался сильнее, добавьте несколько капель мятной эссенции.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Шоколад / Мята / Зелень Блюдо: Десерты

Состав / Ингредиенты:

Шоколад белый 100 Грамм

Шоколад черный 70 Грамм

Мята 1 Пучок (листики)

Какао По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

461 ккал

Калорийность

30 г

Белки

5 г

Жиры

39 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Шоколадные палочки с мятой»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных палочек с мятой. Мяту сполосните и полностью обсушите.

Белый шоколад поломайте и выложите в чашу блендера. Добавьте к шоколаду листья мяты и пробейте блендером до измельчения.

Переложите шоколад с мятой в миску и растопите на водяной бане, перемешивая. Дайте массе остыть до состояния плотной массы и разделите на равные части. Скатайте из них плотные шарики и раскатайте на пленке в колбаски. Уберите их в холод на 15-20 минут до застывания.

Горький шоколад растопите на водяной бане, дайте остыть и полностью окуните палочки в нем. Дайте лишнему шоколаду стечь и выложите палочки на пленку. При желании половину палочек можно обвалять в какао порошке. Уберите шоколадные палочки в холод до застывания. После этого подравняйте края и подавайте на стол.

Приятного аппетита!