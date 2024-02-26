Описание приготовления:
Шоколадные палочки с мятой — отличный вариант десерта к чаю. Их можно упаковать в красивую коробочку и подарить на праздник. Для приготовления выбирайте только молодые нежные листочки мяты. Если хотите, чтобы аромат мяты чувствовался сильнее, добавьте несколько капель мятной эссенции.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Шоколад / Мята / Зелень Блюдо: Десерты
Состав / Ингредиенты:
- Шоколад белый 100 Грамм
- Шоколад черный 70 Грамм
- Мята 1 Пучок (листики)
- Какао По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
461 ккал
Калорийность
30 г
Белки
5 г
Жиры
39 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Шоколадные палочки с мятой»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления шоколадных палочек с мятой. Мяту сполосните и полностью обсушите.
Белый шоколад поломайте и выложите в чашу блендера. Добавьте к шоколаду листья мяты и пробейте блендером до измельчения.
Переложите шоколад с мятой в миску и растопите на водяной бане, перемешивая. Дайте массе остыть до состояния плотной массы и разделите на равные части. Скатайте из них плотные шарики и раскатайте на пленке в колбаски. Уберите их в холод на 15-20 минут до застывания.
Горький шоколад растопите на водяной бане, дайте остыть и полностью окуните палочки в нем. Дайте лишнему шоколаду стечь и выложите палочки на пленку. При желании половину палочек можно обвалять в какао порошке. Уберите шоколадные палочки в холод до застывания. После этого подравняйте края и подавайте на стол.
Приятного аппетита!