Как приготовить вкусную овсянку: рецепт идеального блюда на завтрак

Овсянка ассоциируется у многих людей с не самыми лучшими воспоминаниями из детства. Но эту кашу можно приготовить вкусно.

Во-первых, надо выбрать правильные хлопья. Они должны быть крупными и не развариваться. На 100 граммов хлопьев — надо добавлять 200 миллилитров воды. Доводим воду до кипения, забрасываем хлопья и помешиваем венчиком, аккуратно, не взбивая. Хлопья важно засыпать именно в горячую воду, чтобы они готовились равномерно. Рецептом поделились на сайте Kolizhanka.

Кашу нужно варить не дольше десяти минут, так она не переварится. Хлопья должны оставаться упругими, чтобы чувствовалась их текстура.

Солить и добавлять сахар лучше в процессе приготовления.

Овсянка на молоке с ягодами и орехами на молоке

Ингредиенты:

овсяные хлопья — 100 г;

вода — 200 мл;

молоко — 100 мл;

сливки — 50 мл;

сливочное масло — 10 г;

соль и сахар.

Можно добавить:

малина, клубника, ежевика, орехи, мед или сироп и свежая мята.

Кашу варите в два этапа. На две порции возьмите 100 граммов хлопьев и 200 мл воды. Доведите воду до кипения, забросьте хлопья и помешивайте венчиком, не взбивая, до приготовления. Это займет 10 минут. Переложите кашу в миску и перемешайте, чтобы она не слиплась.

Охлаждайте в течение 15-20 минут и положите в холодильник — из этой базы можно будет готовить кашу следующие два-три дня.

Второй этап — сама каша. В сотейник залейте молоко, сливки и добавьте сливочное масло. Доведите до кипения и забросьте 150 граммов базы. Добавьте соль и сахар по вкусу и на среднем огне, постоянно помешивая, доведите до правильной консистенции. Выложите кашу в тарелку и добавьте вкусности: малину, клубнику, ежевику, орехи пекан, или грецкие, мед или сироп. Украсить можно листочками свежей мяты.

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