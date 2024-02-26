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Рецепт: Варенье из кабачков с курагой — и с цитрусовыми

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Рецепт: Варенье из кабачков с курагой — и с цитрусовыми

Ингредиенты:
тыква свежая (очищенная) — 3 кг;
курага — 300гр;
сахар — 2 кг;
корочки апельсина и мандарина — по вкусу;
лимон — 1 шт
Способ приготовления: Всем привет!

Тыквы у меня в прошлом году наросли что надо.

Две увезла дочь, а две, причём самые большие, лежали у меня.
Пришла пора использовать и их. Хотя ещё не съедена Клубника в собственном соку

Итак, беру самую большую. Размер можно оценить по сравнению с пятилитровой кастрюлей, стоящей рядом.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Решила использовать сначала только половину. Проверила, не испортилась ли.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Нет, всё нормально.
Взвесила половину тыквы. 5 килограмм, 400 грамм.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Затем нужно удалить семена и волокна, очистить от кожуры и нарезать.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Взвешиваю снова. Чистый вес уменьшился на два килограмма.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Добавляю к содержимому апельсиновые и мандариновые корки и 300 грамм замоченной кураги.
Далее засыпаю тыкву сахаром и оставляю на ночь на несколько часов, чтобы тыква дала сок.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Сахар постепенно растворяется.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Выдавливаю сок одного лимона, нарезаю ещё один. Это всё и кожуру от лимона тоже отправляю в кастрюлю.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Кусочки тыквы становятся вот такими.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Теперь ставлю на огонь, довожу до кипения.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Затем убавляю огонь и помешивая, довожу до готовности. Время готовки зависит от количества.
Аромат стоит обалденный.

Кусочки тыквы должны стать почти прозрачными.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Теперь дело за малым. Кожуру удаляю. При помощи блендера перерабатываю тыкву, вынимая кусочки тыквы шумовкой.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Получается очень яркое, ароматное и вкусное варенье, больше похожее на повидло.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Столько его получилось из половины тыквы.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Оставшийся сироп я использовала для варки второй половины тыквы. Добавила туда ещё лимон и сахар. И получила ещё столько же вкуснятины.

Рецепт: Варенье из кабачков с курагой - и с цитрусовыми

Время готовки, не считая приготовления, 2 часа.
По цене получается недорого. 2 килограмма сахара — 180 рублей + 300 грамм кураги. Цена везде разная.

Варенье прекрасно подходит к блинам и оладушкам.
Рекомендую попробовать.

Время приготовления: 2 ч.

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