Рецепт: Варенье из кабачков с курагой — и с цитрусовыми

Ингредиенты:

тыква свежая (очищенная) — 3 кг;

курага — 300гр;

сахар — 2 кг;

корочки апельсина и мандарина — по вкусу;

лимон — 1 шт

Способ приготовления: Всем привет!

Тыквы у меня в прошлом году наросли что надо.

Две увезла дочь, а две, причём самые большие, лежали у меня.

Пришла пора использовать и их. Хотя ещё не съедена Клубника в собственном соку

Итак, беру самую большую. Размер можно оценить по сравнению с пятилитровой кастрюлей, стоящей рядом.

Решила использовать сначала только половину. Проверила, не испортилась ли.

Нет, всё нормально.

Взвесила половину тыквы. 5 килограмм, 400 грамм.

Затем нужно удалить семена и волокна, очистить от кожуры и нарезать.

Взвешиваю снова. Чистый вес уменьшился на два килограмма.

Добавляю к содержимому апельсиновые и мандариновые корки и 300 грамм замоченной кураги.

Далее засыпаю тыкву сахаром и оставляю на ночь на несколько часов, чтобы тыква дала сок.

Сахар постепенно растворяется.

Выдавливаю сок одного лимона, нарезаю ещё один. Это всё и кожуру от лимона тоже отправляю в кастрюлю.

Кусочки тыквы становятся вот такими.

Теперь ставлю на огонь, довожу до кипения.

Затем убавляю огонь и помешивая, довожу до готовности. Время готовки зависит от количества.

Аромат стоит обалденный.

Кусочки тыквы должны стать почти прозрачными.

Теперь дело за малым. Кожуру удаляю. При помощи блендера перерабатываю тыкву, вынимая кусочки тыквы шумовкой.

Получается очень яркое, ароматное и вкусное варенье, больше похожее на повидло.

Столько его получилось из половины тыквы.

Оставшийся сироп я использовала для варки второй половины тыквы. Добавила туда ещё лимон и сахар. И получила ещё столько же вкуснятины.

Время готовки, не считая приготовления, 2 часа.

По цене получается недорого. 2 килограмма сахара — 180 рублей + 300 грамм кураги. Цена везде разная.

Варенье прекрасно подходит к блинам и оладушкам.

Рекомендую попробовать.

Время приготовления: 2 ч.