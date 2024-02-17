Описание приготовления:

Яблочный сидр получается слабоалкогольным напитком со множеством мелких пузырьков углекислого газа. В зависимости от сорта яблок он может обладать сладким или кисловато-сладким привкусом и ароматом. Обязательно заготовьте напиток из яблок ранней осенью, чтобы наслаждаться им в кругу родных и друзей. Подается сидр обычно охлажденным.

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Напитки / Алкогольные

Состав / Ингредиенты:

Яблоки 600 Грамм

Сахар 100 Грамм

Вода 1 Литр (фильтрованная, холодная)

Количество порций 6

Калорийность

97 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сидр яблочный»

Подготовьте указанные ингредиенты. Яблоки выбирайте сладких или сладковато-кислых сортов и не промывайте, чтобы не смыть дрожжи с поверхности фруктов. Лучше всего использовать садовые фрукты, но не магазинные, так как они обрабатываются парафином.

Слегка промойте фрукты от пыли, но не тщательно, чтобы не смыть дрожжи на их поверхности. Разрежьте на четвертинки и удалите семенные блоки. Затем натрите на терке с крупными ячейками вместе с кожурой или пропустите через мясорубку. Натирайте вместе с кожурой!

Выложите яблочную массу в высокую банку или емкость.

Влейте отфильтрованную холодную воду. Перемешайте и накройте банку марлей или полотенцем. Оставьте при комнатной температуре на 1-2 дня, чтобы начался процесс брожения. Вы поймете, что это произошло по яркому яблочному аромату и пузырькам в яблочной массе. Она, кстати, поднимется наверх, а сок останется внизу в емкости. Главное — не накрывайте крышкой, так как должен быть доступ воздуха.

Спустя 1-2 дня процедите содержимое емкости и жмых удалите. Это можно сделать через двойной слой марли или ситечко с мелкими ячейками. Допускается наличие мелкого жмыха или небольшого осадка.

Всыпьте в емкость сахарный песок и влейте обратно процеженный сок. В нем присутствуют дрожжи и они подпитаются сладостью сахара.

Натяните на горлышко банки резиновую перчатку (гидрозатвор). Обязательно сделайте прокол на одном из пальцев перчатки иглой, чтобы выходил углекислый газ. Томите 30-40 дней в темном и не слишком прохладном месте. По мере затухания брожения жидкость будет становиться все кислее, ее сладость будет уменьшаться.

Когда перчатка сдуется, снимите ее и закрутите крышку на емкости. Старайтесь наполнить емкость сидром до краев, чтобы не попал воздух. Оставьте еще на 10 дней для "созревания".

Спустя указанное время яблочный сидр будет полностью готов! Охладите его в холодильнике и разлейте в стаканы. В напитке будут присутствовать мелкие пузырьки воздуха, пьянящие и ароматные.