Тефтели с рисом – это аппетитное и безумно вкусное горячее блюдо, которое отлично подходит для подачи к семейной трапезе, будь то обед либо ужин. При добавлении даже небольшого количества риса в фарш, кушанье получается гораздо сытнее и питательнее, а овощи насыщают мясные шарики дополнительной сочностью и мягкостью. Готовить тефтели можно не только на плите, но и в духовом шкафу, а также использовать различные соусы и подливки. Самый распространенный вариант – это, конечно же, томатный соус, который отлично сочетается с такими молочными продуктами, как сливки и сметана.

Классические тефтели из фарша с рисом с подливкой

Классические тефтели из фарша с рисом с подливкой – это сытное горячее блюдо, которое сможет приготовить даже неопытный кулинар, особенно, следуя нашему подробно рецепту, где каждый шаг сопровождается фото. Обязательно обратите внимание на этот рецепт, если не знаете, что приготовить из фарша!

Ингредиенты –+6 порц.

Фарш мясной 500 гр.

Рис белый 150 гр.

Яйцо куриное 1 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Мука 3 ст.л.

Морковь 1 шт.

Томатная паста 5 ст.л.

Вода 1.5 ст.

Сахар-песок 1 ст.л.

Паприка 1 ст.л.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 50 мин.

Как приготовить классические тефтели с рисом? В широкую и глубокую емкость выкладываем фарш и перемешиваем с промытой крупой, яйцом, половинкой нарезанной луковицы, солью и черным перцем. Влажными руками лепим шарики из полученной массы и панируем в муке. Заготовки слегка подрумяниваем на разогретом растительном масле. Параллельно в другой сковородке пассеруем тертую на терке морковь и лук, смешиваем с томатной пастой и сахарным песком – прогреваем на умеренном огне еще минуту. Составляющие заливаем водой, всыпаем паприку и размешиваем. Аккуратно выкладываем румяные шарики из фарша в соус, закрываем крышкой и томим на минимальном пламени 15-20 минут. Классические тефтели из фарша с рисом с подливкой готовы! К столу подаем вместе с гарниром. Приятного аппетита!

Тефтели с рисом в томатном соусе на сковороде

Тефтели с рисом в томатном соусе на сковороде – это сочное и питательное кушанье на скорую руку, которое поможет вам не только избавиться от голода, но и также зарядиться энергией! Обязательно попробуйте классическое сочетание аппетитных тефтелей с нежным картофельным пюре.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4-5.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 400 гр.

Рис отварной – 150 гр.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 3 ст.л.

Вода – 500 мл.

Мука – 3 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Яйцо – 1 шт.

Приправы – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Предварительно размороженный фарш выкладываю в емкость, удобную для смешивания. Следом засыпаем очищенный и мелкорубленый лук.

Шаг 2. Зелень ополаскиваем и измельчаем, отправляем к фаршу.

Шаг 3. Добавляем отварную крупу, куриное яйцо и соль с любимыми специями.

Шаг 4. Активно перемешиваем состав чистыми руками и слегка отбиваем.

Шаг 5. Смачиваем ладони в воде и формируем заготовки среднего размера, панируем в муке и обжариваем в сковороде на раскаленном растительном масле до образования румяной корочки.

Шаг 6. Параллельно смешиваем составляющие соуса: пол-литра горячей воды, немного соли и томатную пасту. Посыпаем золотистые шарики тертой морковью и заливаем томатным соусом.

Шаг 7. Доводим кушанье до кипения и убавляем нагрев, накрыв крышкой, тушим на протяжении получаса.

Шаг 8. К столу подаем вместе с гарниром и дополнительной порцией свежей зелени. Приятного аппетита!

Тефтели с рисом в сметанном соусе

Тефтели с рисом в сметанном соусе – это нежное и тающее во рту кушанье, которое придется по вкусу каждому мясоеду и просто любителям вкусно подкрепиться. Особую изюминку и легкую пикантность кушанью придает гранулированный чеснок, он насыщает непревзойденным ароматом.

Время готовки – 55 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 500 гр.

Рис отварной – 100 гр.

Морковка – 1 шт.

Яйцо – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Сметана – 200 гр.

Вода – 1 ст.

Чеснок гранулированный – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В миску выкладываем рис, фарш, разбиваем яйцо и всыпаем гранулированный чеснок, соль и молотый перец.

Шаг 2. Морковку и луковицу очищаем и произвольно измельчаем.

Шаг 3. Составляющие фарша смешиваем и влажными ладонями формируем шарики среднего размера.

Шаг 4. На разогретом растительном масле подрумяниваем тефтели для того, чтобы они держали свою форму.

Шаг 5. Выложив полуфабрикаты в тарелку, пассеруем овощную нарезку.

Шаг 6. Для заливки сметану разводим в стакане воды комнатной температуры.

Шаг 7. Выкладываем мясные «колобки» в форму для запекания, сверху распределяем обжаренные овощи и заливаем сметанной смесью. Убираем в духовку, прогретую до 180 градусов на 40 минут.

Шаг 8. К столу подаем «с пылу, с жару» и дегустируем. Приятного аппетита!

Тефтели с рисом и подливкой, как в детском саду

Тефтели с рисом и подливкой, как в детском саду – это кушанье, вкус которого знаком каждому из нас, так почему бы нам не перемотать время назад и не насладиться этим аппетитным кушаньем снова? Предлагаем вам подготовить продукты и, не теряя ни минуты приступать!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш смешанный – 500 гр.

Рис отварной – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 400 мл.

Сметана – 2 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Согласно списку выше, подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. К фаршу добавляем отварную крупу и лук, прокрученный через мелкую решетку мясорубки.

Шаг 3. Следом разбиваем яйцо и всыпаем соль.

Шаг 4. Компоненты старательно перемешиваем до однородной и вязкой консистенции.

Шаг 5. Мокрыми руками лепим шарики и обваливаем их в муке, выкладываем на дно раскаленной сковороды с растительным маслом.

Шаг 6. Подрумяниваем с двух сторон, аккуратно перевернув лопаткой.

Шаг 7. 150 мл. воды смешиваем с пастой из протертых томатов и щепоткой соли, заливаем полуфабрикаты и тушим под крышкой на маленьком огне 10-15 минут.

Шаг 8. По истечении указанного времени добавляем 250 мл. воды, смешанной с мукой и сметаной.

Шаг 9. Томим кушанье под крышкой еще 5-7 минут.

Шаг 10. Сервируем и подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Тефтели с рисом и сметано-томатной подливкой

Тефтели с рисом и сметано-томатной подливкой можно запросто приготовить из тех продуктов, что есть в каждом холодильнике: любой мясной фарш, рис и овощи. А при томлении мясных шариков в нежном домашнем соусе, кушанье получается в прямом смысле слова, тающим во рту.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Фарш мясной – 700 гр.

Рис – 0,5 ст.

Чеснок – 1 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Паста томатная – 100 гр.

Сметана – 200 гр.

Укроп рубленый – 2 ст.л.

Масло сливочное – 20 гр.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса отвариваем рис и мелко рубим очищенные луковицы – выкладываем компоненты к фаршу, добавляем столовую ложку томатной пасты, немного соли и перец. Вымешиваем состав до однородности.

Шаг 2. Займемся соусом: в глубокой миске соединяем сметану с томатной пастой, чесноком, пропущенным через пресс, укропом и щепоткой соли.

Шаг 3. Форму для запекания с бортиками смазываем кусочком сливочного масла.

Шаг 4. Лепим полуфабрикаты среднего размера и укладываем в подготовленную емкость.

Шаг 5. Заливаем аппетитным соусом и убираем в предварительно разогретую до 180-200 градусов духовку на 40 минут.

Шаг 6. Нежные тефтели подаем к столу вместе с овощами либо легким гарниром. Приятного аппетита!

Тефтели из куриного фарша с рисом

Тефтели из куриного фарша с рисом – это простое в приготовлении, но, тем не менее очень аппетитное и вкусное кушанье, которое запросто дополнит любой гарнир либо салат из свежих овощей. Используя мясо птицы, блюдо получается более нежным и легким, нежели при готовке с красным мясом.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 600 гр.

Рис отварной – 0,5 ст.

Лук репчатый – 1 шт.

Лавровый лист – 1 шт.

Масло подсолнечное – 2 ст.л.

Чеснок – по вкусу.

Хмели-сунели – по вкусу.

Майоран сушеный – по вкусу.

Паприка сладкая молотая – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промытую крупу заливаем водой, солим и отвариваем до готовности.

Шаг 2. Лук и чеснок очищаем от шелухи, пробиваем в блендере и переливаем к фаршу.

Шаг 3. Всыпаем соль и пряности.

Шаг 4. Добавляем остывший рис, тщательно перемешиваем и отбиваем руками.

Шаг 5. Форму для запекания промазываем подсолнечным маслом и влажными ладонями лепим шарики, выкладываем в посуду и вливаем немного воды, кладем лаврушку. Убираем в духовой шкаф на 40 минут при 180 градусах.

Шаг 6. По истечении указанного времени румяные шарики подаем к столу в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Тефтели с рисом в сливочном соусе

Тефтели с рисом в сливочном соусе – это блюдо, на которое обязательно стоит обратить внимание тем кулинарам, которым надоело готовить из фарша такие банальные кушанья, как котлеты и макароны по-флотски. Дополнив измельченное мясо нежным соусом, рисом и специями, вы получите невообразимо вкусный ужин!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Рис – 2 ст.л.

Фарш мясной – 300 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Сок томатный – 0,5 ст.

Сливки – 100 мл.

Вода – 1 ст.

Паприка сладкая молотая – 0,5 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкость с бортиками выкладываем фарш и мелко нарезанную луковицу.

Шаг 2. Всыпаем соль, специи и промытый, и обсушенный рис.

Шаг 3. Смачиваем руки под струей воды и лепим тефтели среднего размера, выкладываем на разделочную доску.

Шаг 4. В сковородке разогреваем растительное масло и на сильном огне подрумяниваем шарики.

Шаг 5. Перекладываем тефтели в сотейник с толстым дном.

Шаг 6. Заливаем томатным соком и водой так, чтоб жидкость полностью покрывала содержимое – доводим до кипения.

Шаг 7. В кипящую смесь сливаем теплые сливки, солим и тушим под крышкой на медленном пламени 40-50 минут.

Шаг 8. Сочные и ароматные тефтели подаем к столу с гарниром и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Тефтели с рисом в мультиварке

Тефтели с рисом в мультиварке – это не только очень вкусное, но еще и полезное блюдо, которое запросто можно включить в рацион детей и взрослых, которые придерживаются правильного питания либо соблюдают диету. Минимум калорий и максимум пользы из того, что зачастую есть под рукой!

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Филе куриное – 600 гр.

Рис – 80 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Морковь – 0,5 шт.

Яйцо – 1 шт.

Сметана – 1 ст.л.

Вода – 250 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рис заливаем небольшим количеством воды и провариваем на медленном огне под крышкой 13-15 минут с момента закипания, также очищаем и ополаскиваем корнеплоды.

Шаг 2. Куриное филе пробиваем в блендере, соединяем с остывшей крупой.

Шаг 3. Добавляем измельченные овощи.

Шаг 4. Фарш солим и перчим, вбиваем яйцо и старательно перемешиваем состав.

Шаг 5. Лепим заготовки и сразу же выкладываем в чашу мультиварки.

Шаг 6. Для соуса смешиваем воду со сметаной, щепоткой соли и пастой из протертых томатов – заливаем тефтели.

Шаг 7. Плотно закрыв крышку техники, включаем режим «тушение» на 35 минут.

Шаг 8. Нежные и мягкие тефтели раскладываем по порционным тарелкам и подаем к столу. Приятного вам аппетита!

Рыбные тефтели с рисом

Рыбные тефтели с рисом – это прекрасная альтернатива для всех любителей тефтелей, которые полностью отказались от употребления мяса в пищу. При использовании рыбного фарша, кушанье получается низкокалорийным и богатым белком, а также различными макро- и микроэлементами. Обязательно попробуйте, и вы не пожалеете!

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Рис – 100 гр.

Фарш рыбный – 500 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Батон – 2 ломтика.

Мука ржаная – 3 ст.л.

Паста томатная – 4 ст.л.

Вода – 400 мл.

Приправы – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для ускорения процесса продукты по списку выкладываем на рабочую поверхность.

Шаг 2. К фаршу выкладываем сваренный до полуготовности рис, батон, замоченный в молоке и отжатый, яйцо, соль, один рубленый зубчик чеснока и любимые специи.

Шаг 3. Мокрыми руками формируем полуфабрикаты желаемого размера.

Шаг 4. Мелко измельчаем остатки чеснока и головку лука.

Шаг 5. Разогреваем растительное масло и пассеруем овощную нарезку.

Шаг 6. Томатную пасту разводим в воде и заливаем зажарку.

Шаг 7. Рыбные заготовки обваливаем в ржаной муке и аккуратно погружаем в кипящий соус.

Шаг 8. Закрываем жаропрочную посуду крышкой и готовим кушанье на минимальном нагреве в течение 40 минут. Приятного аппетита!

Диетические тефтели с рисом на пару

Диетические тефтели с рисом на пару – это блюдо, которым можно побаловать себя даже во время позднего ужина и не переживать о том, что утром стрелки весов поползут вверх. Так как в составе уже присутствуют углеводы в виде риса, рекомендуем подавать к столу в сочетании со свежими овощами.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 8-10 мин.

Порции – 2-3.

Ингредиенты:

Фарш куриный – 200 гр.

Рис – 40 гр.

Морковь – 60 гр.

Масло растительное – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для смазывания.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Хорошенько промытую крупу высыпаем в кипящую воду, доводим до кипения и провариваем 10-15 минут. После, пересыпаем в сито и обдаем холодной водой, даем время полностью стечь.

Шаг 2. Очищаем морковь и измельчаем при помощи терки с мелкими отверстиями.

Шаг 3. В миске соединяем фарш, морковь, рис и вымешиваем.

Шаг 4. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

Шаг 5. Слепив тефтели, перекладываем их в чашу пароварки, смазанную растительным маслом, на дно вливаем воду и, закрыв крышкой, готовим 10-15 минут.

Шаг 6. Горячее блюдо украшаем листочками свежей зелени и подаем. Приятного аппетита!