Король пасхального стола: рецепт холодца из рульки и курицы

На приготовление холодца уйдет немало времени, поэтому мясо дня него лучше подготовить заранее.
Обдумывая меню праздничного пасхального стола, обратите внимание на холодец из курицы и свиной рульки. Это вкусное и красивое блюдо разнообразит меню и будет по достоинству оценено гостями. Как его приготовить, рассказали в блоге «Кулинарные рецепты».
Холодец из курицы и свиной рульки
Ингредиенты:
- свиная рулька – 1 кг;
- куриное мясо – 800 гр;
- луковица – 1 шт;
- чеснок – 1 зубчик;
- соль по вкусу.
Для украшения:
- отваренная морковь;
- зелень петрушки.
Способ приготовления:
Мясо для холодца необходимо подготовить заранее. Свиную рульку вымыть и почистить, разрезать ее на части и положить в кастрюлю вместе с курицей. Залить водой и поставить на ночь в холодильник.
Утром вылить воду, мясо сложить в кастрюлю, залить свежей водой и поставить на огонь до появления пены. Убрать пену, накрыть крышкой, поставить на небольшой огонь.
Варите холодец нужно 6-8 часов, не допуская закипания. За 1,5 часа до окончания варки добавить в него разрезанный пополам лук.
Как только мясо начнет отставать от кости, выключить огонь и убрать жир. Выложить мясо в миску, разобрать его на части и разложить в формы для холодца.
Бульон процедить через марлю или сито. Добавить в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залить бульон в форму и поставить в холодное место до застывания.
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