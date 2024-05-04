Король пасхального стола: рецепт холодца из рульки и курицы

На приготовление холодца уйдет немало времени, поэтому мясо дня него лучше подготовить заранее.

Обдумывая меню праздничного пасхального стола, обратите внимание на холодец из курицы и свиной рульки. Это вкусное и красивое блюдо разнообразит меню и будет по достоинству оценено гостями. Как его приготовить, рассказали в блоге «Кулинарные рецепты».

Холодец из курицы и свиной рульки

Ингредиенты:

свиная рулька – 1 кг;

куриное мясо – 800 гр;

луковица – 1 шт;

чеснок – 1 зубчик;

соль по вкусу.

Для украшения:

отваренная морковь;

зелень петрушки.

Способ приготовления:

Мясо для холодца необходимо подготовить заранее. Свиную рульку вымыть и почистить, разрезать ее на части и положить в кастрюлю вместе с курицей. Залить водой и поставить на ночь в холодильник.

Утром вылить воду, мясо сложить в кастрюлю, залить свежей водой и поставить на огонь до появления пены. Убрать пену, накрыть крышкой, поставить на небольшой огонь.

Варите холодец нужно 6-8 часов, не допуская закипания. За 1,5 часа до окончания варки добавить в него разрезанный пополам лук.

Как только мясо начнет отставать от кости, выключить огонь и убрать жир. Выложить мясо в миску, разобрать его на части и разложить в формы для холодца.

Бульон процедить через марлю или сито. Добавить в него лавровый лист, измельченный чеснок и соль. Залить бульон в форму и поставить в холодное место до застывания.

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