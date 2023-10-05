ГлавнаяРецептыСколько граммов муки в стакане – простые измерения с которыми не ошибиться Сколько граммов муки в стакане – простые измерения с которыми не ошибиться На чтение: 2 минуты Часто в рецептах обозначают измерение ингредиентов не в граммах, а в стаканах. Однако стаканы у всех разные, и это часто портит конечный результат блюда. КУЛИНАРНЫЙ ГИД 24 канал подобрал несколько советов, как правильно измерить те или иные ингредиенты в стаканах, перевести на граммы или наоборот. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Мы будем разбирать продукт, который чаще всего используют в кулинарии – это мука. Без него не выпечь хлеб, не замесить тесто на вареники или пельмени, но и пожарить любимые блины. Сколько граммов муки в стакане Определить массу муки в каждом виде стаканов поможет: 50 граммовый стакан = 0,65*50 = 33 граммов муки; 100 граммовый стакан = 0,65*100 = 65 граммов муки; 150 граммовый стакан = 0,65*150 = 98 граммов муки; 200 граммовый стакан = 0,65*200 = 130 граммов муки; 250 граммовый стакан = 0,65*250 = 162 грамма муки; 300 граммовый стакан = 0,65*300 = 195 граммов муки; 350 граммовый стакан = 0,65*350 = 227 граммов муки. Мука может быть не только пшеничной, также в кулинарии используют миндальную, кукурузную, овсяную, гречневую, цельнозерновую. У каждого из них своя плотность и вес. Разберем стакан 200 миллилитров: Мука ржаная = 105 г. Мука кукурузная = 130 грамм. Мука пшеничная первого сорта = 140 г. Мука картофельная = 150 г. А вот в стакане 250 миллилитров будут следующие вычисления: 1/4 стакана муки = 40 г муки. 1/3 стакана муки = 53 грамма муки. 1/2 стакана муки = 80 граммов муки. 3/4 стакана муки = 120 граммов муки. 2 стакана муки = 320 граммов муки. 3 стакана муки = 480 граммов муки. 4 стакана муки = 640 граммов муки. 5 стаканов муки = 800 г муки. Понравились ли такие советы? А вы знаете сколько грамм соли в столовой ложке – у нас есть ответ и на этот вопрос. Поделитесь с друзьями