Пышный и ароматный: рецепт пирога с дыней

Если у вас осталась дыня, то попробуйте эту простую и очень вкусную выпечку.
Если вы никогда не готовили пирог с дыней – то самое время попробовать. Рецепт очень простой, в него входят самые простые продукты и готовится он за 20 минут.
А пока он будет печься, по всему дому будут разноситься приятнейшие ароматы. Рецептом поделились на сайте Ho voglia di dolce.
Дополнить такой пирог можно шариком ванильного мороженого. И он идеален, но если вы хотите приготовить версию без молока и сливочного масла – то замените молоко растительным аналогом, а сливочное масло — 60 мл растительного масла.
Ингредиенты на квадратную форму для кекса диаметром 25 х 25 см.
Пирог с дыней
Ингредиенты:
- 220 г муки;
- 1 среднее яйцо;
- 140-150 г сахара;
- 140 мл молока;
- 80 г сливочного масла;
- 14 г разрыхлителя;
- 300 г дыни канталупы;
- 1 щепотка соли.
Очистите и нарежьте дыню небольшими кубиками. Растопите сливочное масло в кастрюле и дать ему остыть. Тем временем начните взбивать яйцо электрическим венчиком вместе с сахаром до получения прозрачной смеси. Добавьте молоко, постоянно помешивая, и ванильный ароматизатор.
Затем добавьте просеянную муку и разрыхлитель, продолжая взбивать.
Добавьте растопленное сливочное масло и перемешайте все венчиком. Вылейте смесь в смазанную маслом квадратную форму и разровняйте все ложкой.
Добавьте нарезанную кусочками дыню. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут.
По истечении необходимого времени достаньте пирог из духовки, дайте ему полностью остыть, а затем разрежьте на квадраты.
По желанию поверхность можно посыпать сахарной пудрой.
Также вы можете приготовить вкуснейший апельсиновый пирог.