Скумбрия вкуснее красной рыбы. Самый вкусный маринад: простой рецепт

Почему скумбрия считается полезной рыбой?

Дело в том, что в скумбрии содержится много веществ, которые редко встречаются в других продуктах. Например, в рыбе имеется много Омега-3 кислот. Эти кислоты отлично сказываются на иммунитете человека, на внешнем и внутреннем состоянии.

Кроме Омега-3 кислот в скумбрии есть витамин D. Он необходим для того, чтобы справляться с внешними инфекциями. Этот витамин участвует в обмене кальция и фосфора. Таким образом, состояние костей приходит в норму.

Приготовим маринованную скумбрию в домашних условиях. Она будет вкуснее красной рыбы.

Ингредиенты для маринованной скумбрии:

Скумбрия — кг;

Уксус 9% — 100 г;

Вода — 200 г;

Соль — 10 г;

Сахар — 5 г;

Лук репчатый — шт.;

Горчица зерновая — ст.л.;

Перец дробленый;

Масло подсолнечное — 50 г.

Приготовление маринованной скумбрии:

Очищаем скумбрию от плавников и головы, режем так, чтобы отделить филе от хребта и внутренностей. Очищаем филе от шкурки, при помощи пинцета удаляем лишние кости.

Нарезаем филе на небольшие кусочки.

Выкладываем рыбные кусочки в смесь уксуса и воды, оставляем на 30 минут.

Вливаем воду с уксусом из миски с рыбой. Вливаем к рыбе растительное масло, высыпаем соль, черный молотый перец, сахар и горчицу, смешиваем.

Нарезаем мелким кубиком репчатый лук. Выкладываем лук к рыбе, смешиваем. Отправляем рыбу в герметичный бокс, где маринуем около 12 часов.

В итоге мы имеем вкусную ароматную маринованную скумбрию. Этот способ маринования безопасный, так как рыбу предварительно мы дезинфицируем в уксусе.