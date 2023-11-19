Скумбрия вкуснее красной рыбы. Самый вкусный маринад: простой рецепт

Почему скумбрия считается полезной рыбой?
Дело в том, что в скумбрии содержится много веществ, которые редко встречаются в других продуктах. Например, в рыбе имеется много Омега-3 кислот. Эти кислоты отлично сказываются на иммунитете человека, на внешнем и внутреннем состоянии.
Кроме Омега-3 кислот в скумбрии есть витамин D. Он необходим для того, чтобы справляться с внешними инфекциями. Этот витамин участвует в обмене кальция и фосфора. Таким образом, состояние костей приходит в норму.
Приготовим маринованную скумбрию в домашних условиях. Она будет вкуснее красной рыбы.
Ингредиенты для маринованной скумбрии:
- Скумбрия — кг;
- Уксус 9% — 100 г;
- Вода — 200 г;
- Соль — 10 г;
- Сахар — 5 г;
- Лук репчатый — шт.;
- Горчица зерновая — ст.л.;
- Перец дробленый;
- Масло подсолнечное — 50 г.
Приготовление маринованной скумбрии:
Очищаем скумбрию от плавников и головы, режем так, чтобы отделить филе от хребта и внутренностей. Очищаем филе от шкурки, при помощи пинцета удаляем лишние кости.
Нарезаем филе на небольшие кусочки.
Выкладываем рыбные кусочки в смесь уксуса и воды, оставляем на 30 минут.
Вливаем воду с уксусом из миски с рыбой. Вливаем к рыбе растительное масло, высыпаем соль, черный молотый перец, сахар и горчицу, смешиваем.
Нарезаем мелким кубиком репчатый лук. Выкладываем лук к рыбе, смешиваем. Отправляем рыбу в герметичный бокс, где маринуем около 12 часов.
В итоге мы имеем вкусную ароматную маринованную скумбрию. Этот способ маринования безопасный, так как рыбу предварительно мы дезинфицируем в уксусе.