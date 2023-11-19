Рыба, сыр и авокадо: вкуснейшая намазка для тостов и бутербродов за пару минут

Бутерброд с такой намазкой можно дополнить хамоном или другими продуктами.

Хочется перекусить чем-то вкусненьким или поставить на стол для гостей что-то новое и интересное? Тогда рекомендуем вам приготовить вкуснейшую намазку из тунца по проверенному рецепту автора кулинарного блока «Вкусные рецепты на каждый день». Результат вам приятно удивит. Поскольку праздники не за горами, можно взять его себе на заметку.

Намазка из тунца

Ингредиенты:

тунец консервированный – 80 гр;

авокадо – 2 шт;

сливочный сыр – 2 ст.л;

лимон (цедра и сок) – по вкусу;

соль – по вкусу;

петрушка – по вкусу.

Способ приготовления:

В глубокую миску выложить очищенный авокадо. Для приготовления закуски лучше брать спелое и мягкое. Оптимальный вариант – авокдо сорта Хасс. С тунца слить жидкость, добавить сливочный сыр, цедру и сок лимона, соль, мелко порубленную зелень. Размять вилкой до однородной пасты.

Такая намазка очень вкусная с поджаренными тостами или ломтиками багета. Сверху можно положить кусочек хамона или что-нибудь по своему вкусу.

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