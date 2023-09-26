Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

В мире много разных видов пиццы. Многие из разновидностей, кстати, пришли не из Италии. Наоборот, итальянцы придерживаются по большей части традиционных способов приготовления своего блюда. Различные эксперименты с ингредиентами, в том числе и добавление ананасов, были придуманы американцами.

Европейцы также вносили большой вклад в создание множества видов пиццы. Поэтому появилась пицца с кабачком, с фаршем, с фруктами.

Стоит попробовать приготовить тыквенную пиццу.

Ингредиенты для тыквенной пиццы:

Тыква — 400 г;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 3 ст.л.;

Паприка сладкая молотая — 1 ч.л.;

Чеснок сухой молотый — 1/2 ч.л.;

Сухие итальянские травы — 1/2 ч.л.;

Соль — 1/3 ч.л.;

Помидор — шт.;

Сыр — 65 г.

Приготовление тыквенной пиццы:

Натираем на маленьких резцах терки очищенную заранее тыкву. Разбиваем в тыквенную массу яйца, высыпаем соль, паприку, сухой чеснок и итальянские травы.

Тщательно перемешиваем компоненты между собой. Высыпаем в тыквенную массу муку, замешиваем тесто.

Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем на поверхность тесто.

Выравниваем тесто по дну сковороды, накрываем крышкой.

На среднем огне обжариваем тыквенную лепешку 10 минут. Далее при помощи тарелки аккуратно переворачиваем тыквенную лепешку на другую сторону.

Чтобы лепешка не прилипла к тарелке, стоит смазать тарелку растительным маслом.

Нарезаем тонкими кольцами помидор, натираем на крупной терке сыр. Выкладываем на румяную поверхность лепешки кольца помидор, посыпаем сыром.

Накрываем пиццу крышкой, продолжаем готовить на медленном огне 5-7 минут.

После приготовления советуем полить пиццу оливковым маслом. Можно пропустить этап с маслом, пицца все равно будет ароматной и вкусной.