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Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

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Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

В мире много разных видов пиццы. Многие из разновидностей, кстати, пришли не из Италии. Наоборот, итальянцы придерживаются по большей части традиционных способов приготовления своего блюда. Различные эксперименты с ингредиентами, в том числе и добавление ананасов, были придуманы американцами.

Европейцы также вносили большой вклад в создание множества видов пиццы. Поэтому появилась пицца с кабачком, с фаршем, с фруктами.

Стоит попробовать приготовить тыквенную пиццу. 

Ингредиенты для тыквенной пиццы:

  • Тыква — 400 г;
  • Яйца — 2 шт.;
  • Мука — 3 ст.л.;
  • Паприка сладкая молотая — 1 ч.л.;
  • Чеснок сухой молотый — 1/2 ч.л.;
  • Сухие итальянские травы — 1/2 ч.л.;
  • Соль — 1/3 ч.л.;
  • Помидор — шт.;
  • Сыр — 65 г.

Приготовление тыквенной пиццы:

Натираем на маленьких резцах терки очищенную заранее тыкву. Разбиваем в тыквенную массу яйца, высыпаем соль, паприку, сухой чеснок и итальянские травы.

Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

Тщательно перемешиваем компоненты между собой. Высыпаем в тыквенную массу муку, замешиваем тесто.

Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

Сковороду смазываем растительным маслом, выкладываем на поверхность тесто.

Выравниваем тесто по дну сковороды, накрываем крышкой.

Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

На среднем огне обжариваем тыквенную лепешку 10 минут. Далее при помощи тарелки аккуратно переворачиваем тыквенную лепешку на другую сторону.

Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

Чтобы лепешка не прилипла к тарелке, стоит смазать тарелку растительным маслом.

Нарезаем тонкими кольцами помидор, натираем на крупной терке сыр. Выкладываем на румяную поверхность лепешки кольца помидор, посыпаем сыром.

Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

Накрываем пиццу крышкой, продолжаем готовить на медленном огне 5-7 минут.

Беру тыкву и 2 яйца. Намного вкуснее пиццы: так тыкву вы ещё не готовили. Вкусный ужин из простых продуктов

После приготовления советуем полить пиццу оливковым маслом. Можно пропустить этап с маслом, пицца все равно будет ароматной и вкусной.

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