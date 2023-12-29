Сладкая колбаска из кукурузных палочек и сгущенки

В мое школьное время колбаска из кукурузных палочек была одним из тех простых десертов без выпечки, которую девчонки готовили самостоятельно, без помощи мам. Конечно, родительницы запасали нас ингредиентами и часто проверяли результат за чаем. Но в основном такой колбасой лакомились сами девочки во время посиделок. Времена были неповторимые!

Помню, мы с подругой в 12-летнем возрасте как-то попробовали приготовить на кухне ее мамы сметанный торт с крекерами. По неопытности добавили меньше желатина, чем нужно. Так у нас тот десерт и расплылся на тарелке. Хорошо, что хоть вкусным бул. При поддержке братьев подруги быстро ликвидировали оплошность. Но с колбаской таких проблем возникнуть не могло.

Колбаска из кукурузных палочек: легендарное лакомство с детства

Для приготовления данного вида десерта вам понадобится маленькая упаковке сладких кукурузных палочек. Рекомендую выбирать именно со сливочным вкусом, а не фруктовым или каким-либо еще. Кедровые орешки в списке ингредиентов можете заменить любыми другими измельченными до такого же размера или вообще семечками подсолнуха.

Ингредиенты

кукурузные палочки180 г Сгущенное молоко вареное380 г Сливочное масло100 г Кедровые орехи50 г

Приготовление

Кукурузные палочки пересыпьте в глубокую миску и немного разомните их руками, не доводя до состояния крошки. Пересыпьте к кукурузным палочкам кедровые орешки. Перемешайте. Вареную сгущенку тщательно перемешайте с размягченным сливочным маслом до однородности. Можете при этом использовать как миксер, так и обычную лопатку. Инструмент влияет лишь на скорость приготовления. Получившийся крем добавьте к кукурузным палочкам и орехам. Перемешайте. Массу переложите на пищевую плёнку, с помощью которой сформируйте плотную колбаску. Уберите ее в холодильник минимум на 6 часов.

По истечению данного времени десерт окончательно остынет и будет готов к потреблению. Мы с подругой часто делали его в пятницу вечером, чтобы в субботу уже лакомиться под мультики. С горячим какао его вкус был по-райски сливочным. Как хорошо, что мама в детстве показала, как готовить такую колбаску!