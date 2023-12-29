Рецепт вкусных консервированных мандаринов: самое время сделать запасы на целый год – оценят взрослые и дети

Мандарины — это не просто вкусный фрукт, но и невероятно полезный. По химическому составу они богаты витаминами и другими очень ценными микроэлементами.
Консервы с мандаринами домашнего приготовления станут вкусным и полезным лакомством, которое придется по вкусу не только взрослым, но и детям.
Ингредиенты:
- Свежие мандарины 2 кг;
- Сахар песок 180 грамм;
- Корица 1 палочка;
- Бутоны гвоздики 2 штуки.
Способ приготовления
Почистите мандарины от кожуры и белых пленок с нитями.
Рубрика: Диеты и кулинарияОпубликовано: 29.12.2023 11:10 Проверено редакциейСодержаниеИнгредиенты:Способ приготовления
Наполните ими стерильные сухие банки, залейте кипящей водой, прикройте крышками и оставьте их на 10-15 минут.
После слейте воду обратно в емкость, соедините ее с сахаром, корицей и гвоздикой.
Вскипятите все, после уберите специи и залейте этим сиропом мандарины в банке.
Закатайте их герметично крышками, укутайте теплым пледом и оставьте охлаждаться.
Срок хранения этих консервов не более 1 года.
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