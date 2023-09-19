ГлавнаяРецептыСладкая роскошь урожая: как приготовить домашнее вино из слив Сладкая роскошь урожая: как приготовить домашнее вино из слив На чтение: 2 минуты Вино из слив – это отличный напиток, известный своей нежностью вкуса и ароматом. Он способен покорить кого угодно, если правильно его приготовить. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовление домашнего вина – это целое искусство, которое с правильными знаниями можно легко овладеть. Помните, напиток всегда можно адаптировать под свой вкус и настроение. Интересно Яркие акценты для любимого вкуса: готовим соусы к нагетсам и стрипсам «Легко!» Рецепт вина из слив Время: 2 часа Порций: 10 Невероятный напиток / Фото unsplash Ингредиенты: – 2 килограмма слив; – 1,2 килограмма сахара; – 4 литра воды; – 5 грамм дрожжей. Приготовление: Сливы помойте, разрежьте пополам, удалите косточку и выбросьте в большую кастрюлю. Затем сливы залейте горячей водой, накройте крышкой и оставьте на 4 дня. Перемешивайте дважды в день, а затем добавьте сахар, помешивая, пока он полностью не растворится. Следующим шагом будет добавить дрожжи и накрыть смесь.. В течение следующих 5 дней необходимо регулярно помешивать. Спустя нужное время смесь перелейте в бутылку, предназначенную для брожения вина. Поместите пробку со стеклянной трубкой на бутылку и оставьте для дальнейшего брожения. Когда брожение закончится, перелейте вино через ситечко в чистые бутылки или банки и оставьте выдерживаться в прохладном месте на несколько месяцев. Если вы увидите, что в банках много осадка и вино непрозрачное, их нужно перецедить, например, из-за тонкой марли. Оставьте вино «отдохнуть» на несколько дней. Когда оно станет прозрачным, можно разлить по бутылкам и укупорить. Для созревания сливовое вино должно выдерживаться хотя бы несколько месяцев. Самое время готовить невероятный сок из тыквы – воспользуйтесь этим волшебным рецептом. Поделитесь с друзьями