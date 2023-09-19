Врач назвала продукты, которые усиливают усталость

Не всегда еда дает человеку энергию — порой она способна ее «отнять». Диетолог Юлия Чехонина поделилась с порталом Роспотребнадзора списком продуктов, которые могут привести к упадку сил.

Специалист отметила, что в «антирейтинг» входит сладкая газировка, сок, обезжиренные продукты, калорийный фастфуд и копчености, соленые виды сыра и, что удивительно, кофе.

Сладкое и жирное из-за высокой калорийности и большого содержания углеводов не дают организму правильно перераспределить энергию. Возникает кратковременный эффект удовлетворения, но потом появляется длительная, ничем не восполнимая усталость, так как все силы уходят на переваривание тяжелой пищи. А из обезжиренных продуктов организму банально неоткуда брать энергию.

Кофе будет бодрить только в умеренных количествах. Чехонина уточняет, если перейти черту и переборщить с напитком, то он скорее приведет к усталости.

«Чем больше пьешь кофе, тем больше устаешь», — объяснила эксперт.