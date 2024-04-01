Рецепт: Сендвич с тунцом — С овощами, удобный и полезный перекус

Ингредиенты:
хлеб зерновой для тостов — 8 кусочков;
тунец в собственном соку — 1 банка;
листья салата латук — 8 штук;
огурец свежий небольшой — 1 шт.;
яйцо вареное (вкрутую) — 2 шт.;
лук зеленый — по вкусу;
кукуруза консервированная — по вкусу
Способ приготовления: Всем, привет! Недавно выставляла рецепт чечевичных лепёшек с тунцом, а сегодня хочу поделиться ещё более простым рецептом для быстрого завтрака или перекуса с тунцом. Это сэндвичи.
Что может-быть проще и при этом вкусно и полезно. Вы скажете, что же тут полезного? Но если взять полезный зерновой хлеб, то такие сэндвичи уже будут полезными. Тем более с тунцом и овощами, без лишних жиров. Итак, что понадобится? Прежде всего хлеб. Его потребуется обжарить- подсушить на сухой сковороде, или же можно использовать тостер. В моем случае — это первый вариант.
Пока хлеб немного остывает, очищаем яйца, отваренные вкрутую. И разминаем вилочкой на тарелке.
Должно получится примерно так.
Банку тунца открываем, сливаем сок. Лишний сок нам не понадобится.
Смешиваем, измельчённые яйца с тунцом. Тщательно перемешиваем.
На подготовленный кусок хлеба выкладываем начинку. Вначале листья салата.
А затем сам тунец с яйцами. Масса получается сочной, и майонез не требуется совсем.
Далее нарезаем свежий огурчик кружочками.
Открываем банку с кукурузой и выкладываем пару ложек на тунец.
А сверху кружочки свежего огурчика.
Теперь, всю эту красоту и вкусноту посыпаем зелёным луком. Естественно лук, перед этим нужно измельчить.
И последние штрихи. Накрываем всю эту начинку ещё одним куском хлеба. Посыпаем луком.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.