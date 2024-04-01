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Рецепт: Сендвич с тунцом — С овощами, удобный и полезный перекус

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Рецепт: Сендвич с тунцом — С овощами, удобный и полезный перекус

Ингредиенты:
хлеб зерновой для тостов — 8 кусочков;
тунец в собственном соку — 1 банка;
листья салата латук — 8 штук;
огурец свежий небольшой — 1 шт.;
яйцо вареное (вкрутую) — 2 шт.;
лук зеленый — по вкусу;
кукуруза консервированная — по вкусу
Способ приготовления: Всем, привет! Недавно выставляла рецепт чечевичных лепёшек с тунцом, а сегодня хочу поделиться ещё более простым рецептом для быстрого завтрака или перекуса с тунцом. Это сэндвичи.

Что может-быть проще и при этом вкусно и полезно. Вы скажете, что же тут полезного? Но если взять полезный зерновой хлеб, то такие сэндвичи уже будут полезными. Тем более с тунцом и овощами, без лишних жиров. Итак, что понадобится? Прежде всего хлеб. Его потребуется обжарить- подсушить на сухой сковороде, или же можно использовать тостер. В моем случае — это первый вариант.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Пока хлеб немного остывает, очищаем яйца, отваренные вкрутую. И разминаем вилочкой на тарелке.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Должно получится примерно так.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Банку тунца открываем, сливаем сок. Лишний сок нам не понадобится.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Смешиваем, измельчённые яйца с тунцом. Тщательно перемешиваем.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

На подготовленный кусок хлеба выкладываем начинку. Вначале листья салата.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

А затем сам тунец с яйцами. Масса получается сочной, и майонез не требуется совсем.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Далее нарезаем свежий огурчик кружочками.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Открываем банку с кукурузой и выкладываем пару ложек на тунец.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

А сверху кружочки свежего огурчика.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Теперь, всю эту красоту и вкусноту посыпаем зелёным луком. Естественно лук, перед этим нужно измельчить.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

И последние штрихи. Накрываем всю эту начинку ещё одним куском хлеба. Посыпаем луком.

Рецепт: Сендвич с тунцом - С овощами, удобный и полезный перекус

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин. Примерная стоимость порции: 100 руб.

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