Рецепт: Тушеная капуста с фрикадельками — По-домашнему

Ингредиенты:

капуста белокочанная — половина велка;

фарш смешаный готовый — 300грамм;

перец черный молотый — по вкусу;

лук репчатый — 1 головка;

морковь — 2 штуки;

томаты — 2 штуки;

лавровый лист — 2шт.;

перец горошком — 5штук;

масло растительное — 2ст.л.

Способ приготовления: Доброго хорошего дня!

Сегодня готовим тушёную капусту с фрикадельками. Берём кастрюлю, ставим на плиту, включаем. Наливаем масло растительное. Нарезаем лук репчатый кубиками. Выкладываем. Берём морковь, либо режем, либо шинкуем. Кто как любит. Делаем фрикадельки из фарша. Слегка обжариваем.

Шинкуем капусту. Режем помидоры. Все выкладываем в кастрюлю. Тушим, заливаем водой. Солим, перчим. Добавляем лаврушку и перец горошком. Закрываем крышкой, чтобы тушилось.

Готовится блюдо быстро. Получается вкусное и лёгкое блюдо. Можно добавить свежую зелень петрушки и укропа, лучок зелёный. Добавляем нарезанный чеснок

. Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 200 руб.