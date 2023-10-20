ГлавнаяРецептыСладости осени на вашей тарелке: как приготовить бисквит с яблоками Сладости осени на вашей тарелке: как приготовить бисквит с яблоками На чтение: 1 минута Бисквит – нежный, воздушный десерт, который любят практически все. Когда к этому сладкому шедевру добавляют ароматные яблоки, результат получается невероятно вкусным. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Если вы ищете идеальный способ использования свежих яблок и хотите порадовать себя и близких невероятным лакомством, то приготовление яблочного бисквита – именно то, что вам нужно. Интересно Идеальное осеннее меню: первые блюда, которые вы точно захотите повторить Рецепт яблочного бисквита Время: 1,5 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 6 яиц; – 450 грамм муки; – 150 грамм сахара; – 1 килограмм яблок. Приготовление: Яблоки очистите от кожуры, удалите семена, нарежьте небольшими кусочками, смешайте с 50 граммами сахара и корицей. Отделите белки от желтков. Белки взбейте до крепкой пены, в конце постепенно добавить 1 желток. Выключите миксер, добавьте муку, смешанную с разрыхлителем (в 3 приема) и аккуратно перемешайте тесто ложкой. Добавьте в смесь ранее подготовленные яблоки и перемешайте. Выложите в форму и выпекайте в разогретой до 170 градусов духовке 60 минут. Яблочный компот – это тот самый напиток, который любят все: пошаговый рецепт. Поделитесь с друзьями