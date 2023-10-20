Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить согревающий зимний чай. Из пряностей также можно добавить кардамон. Вместо апельсина такой чай можно заваривать с клюквой, брусникой или облепихой.
Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода 650 Миллилитров
- Чай черный 1/2 Чайных ложки (листовой)
- Апельсин 1/2 Штуки
- Корица 1 Штука (палочка)
- Бадьян 1 Штука (звездочка)
- Перец душистый 1 Штука
- Гвоздика 2 Штуки (бутон)
- Корень имбиря 10 Грамм
Количество порций 3
Калорийность
9 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Согревающий зимний чай»
Подготовьте все ингредиенты.
Апельсин тщательно помойте и нарежьте вместе с кожурой на ломтики.
Имбирь очистите и натрите не мелкой терке.
Гвоздику, душистый перец и кардамон раздавите ступкой или ножом.
В заварочный чайник переложите имбирь, измельченные пряности, палочку корицы и апельсин.
Добавьте черный листовой чай. Влейте кипяток.
Закройте чайник и дайте настояться 30-40 минут. Чтобы чай не остывал, заверните его в полотенце.
Перед подачей можно добавить в чай любой подсластитель по вкусу. Согревающий зимний чай готов!