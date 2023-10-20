Портал про города-курорты | Perekop

Согревающий зимний чай

На чтение: 1 минута
Согревающий зимний чай

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить согревающий зимний чай. Из пряностей также можно добавить кардамон. Вместо апельсина такой чай можно заваривать с клюквой, брусникой или облепихой.
Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 650 Миллилитров
  • Чай черный 1/2 Чайных ложки (листовой)
  • Апельсин 1/2 Штуки
  • Корица 1 Штука (палочка)
  • Бадьян 1 Штука (звездочка)
  • Перец душистый 1 Штука
  • Гвоздика 2 Штуки (бутон)
  • Корень имбиря 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

9 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Согревающий зимний чай»

Согревающий зимний чай

Подготовьте все ингредиенты.

Согревающий зимний чай

Апельсин тщательно помойте и нарежьте вместе с кожурой на ломтики.

Согревающий зимний чай

Имбирь очистите и натрите не мелкой терке.

Согревающий зимний чай

Гвоздику, душистый перец и кардамон раздавите ступкой или ножом.

Согревающий зимний чай

В заварочный чайник переложите имбирь, измельченные пряности, палочку корицы и апельсин.

Согревающий зимний чай

Добавьте черный листовой чай. Влейте кипяток.

Согревающий зимний чай

Закройте чайник и дайте настояться 30-40 минут. Чтобы чай не остывал, заверните его в полотенце.

Согревающий зимний чай

Перед подачей можно добавить в чай любой подсластитель по вкусу. Согревающий зимний чай готов!

Что будем искать? Например,Человек