Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить согревающий зимний чай. Из пряностей также можно добавить кардамон. Вместо апельсина такой чай можно заваривать с клюквой, брусникой или облепихой.

Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода 650 Миллилитров

Чай черный 1/2 Чайных ложки (листовой)

Апельсин 1/2 Штуки

Корица 1 Штука (палочка)

Бадьян 1 Штука (звездочка)

Перец душистый 1 Штука

Гвоздика 2 Штуки (бутон)

Корень имбиря 10 Грамм

Количество порций 3

Калорийность

9 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Согревающий зимний чай»

Подготовьте все ингредиенты.

Апельсин тщательно помойте и нарежьте вместе с кожурой на ломтики.

Имбирь очистите и натрите не мелкой терке.

Гвоздику, душистый перец и кардамон раздавите ступкой или ножом.

В заварочный чайник переложите имбирь, измельченные пряности, палочку корицы и апельсин.

Добавьте черный листовой чай. Влейте кипяток.

Закройте чайник и дайте настояться 30-40 минут. Чтобы чай не остывал, заверните его в полотенце.

Перед подачей можно добавить в чай любой подсластитель по вкусу. Согревающий зимний чай готов!