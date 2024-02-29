Описание приготовления:

Пожарские котлеты готовятся обычно из курицы или дичи, но сегодня предлагаю вариант с рыбой. Внутри котлет находится растопленное сливочное масло, а снаружи тонкая хрустящая корочка. За счет приготовления в духовке котлеты получаются менее калорийными и следить за ними практически не нужно. К ним отлично подойдет гарнир из овощей или просто салат.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

Семга 400 Грамм (филе)

Масло сливочное 40 Грамм

Яйца 1 Штука

Лук репчатый 1 Штука

Масло растительное 1 Ст. ложка

Сухари панировочные 100 Грамм

Соль По вкусу

Черный перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

260 ккал

Калорийность

15 г

Белки

17 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пожарские котлеты из сёмги»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пожарских котлет из сёмги.

Репчатый лук почистите и порежьте. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжаривайте лук в течение 7-9 минут до мягкости. Снимите сковороду с огня и остудите.

Сёмгу срежьте с кожи, удалите кости и порежьте на кусочки. Выложите рыбу в чашу блендера, добавьте обжаренный лук и разбейте яйцо.

Все посолите, поперчите и пробейте блендером до однородной массы.

Фарш разделите на пять частей и скатайте шарики. Масло разрежьте на кусочки, сколько рыбных заготовок, в чашку насыпьте панировочные сухари. Каждый рыбный шарик разомните в лепешку и на середину выложите кусочек масла. Сформируйте котлеты, чтобы масло было хорошо закрыто. Выложите котлеты в сухари и полностью запанируйте.

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите котлеты.

Форму с котлетами поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 5-7 минут. Спустя время котлеты достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Приятного аппетита!