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Пожарские котлеты из сёмги

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Пожарские котлеты из сёмги

Описание приготовления:

Пожарские котлеты готовятся обычно из курицы или дичи, но сегодня предлагаю вариант с рыбой. Внутри котлет находится растопленное сливочное масло, а снаружи тонкая хрустящая корочка. За счет приготовления в духовке котлеты получаются менее калорийными и следить за ними практически не нужно. К ним отлично подойдет гарнир из овощей или просто салат.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда / Котлеты

Состав / Ингредиенты:

  • Семга 400 Грамм (филе)
  • Масло сливочное 40 Грамм
  • Яйца 1 Штука
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Масло растительное 1 Ст. ложка
  • Сухари панировочные 100 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Черный перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

260 ккал

Калорийность

15 г

Белки

17 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пожарские котлеты из сёмги»

Пожарские котлеты из сёмги

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пожарских котлет из сёмги.

Пожарские котлеты из сёмги

Репчатый лук почистите и порежьте. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжаривайте лук в течение 7-9 минут до мягкости. Снимите сковороду с огня и остудите.

Пожарские котлеты из сёмги

Сёмгу срежьте с кожи, удалите кости и порежьте на кусочки. Выложите рыбу в чашу блендера, добавьте обжаренный лук и разбейте яйцо.

Пожарские котлеты из сёмги

Все посолите, поперчите и пробейте блендером до однородной массы.

Пожарские котлеты из сёмги

Фарш разделите на пять частей и скатайте шарики. Масло разрежьте на кусочки, сколько рыбных заготовок, в чашку насыпьте панировочные сухари. Каждый рыбный шарик разомните в лепешку и на середину выложите кусочек масла. Сформируйте котлеты, чтобы масло было хорошо закрыто. Выложите котлеты в сухари и полностью запанируйте.

Пожарские котлеты из сёмги

Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите котлеты.

Пожарские котлеты из сёмги

Форму с котлетами поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 5-7 минут. Спустя время котлеты достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.

Пожарские котлеты из сёмги

Приятного аппетита!

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