Описание приготовления:
Пожарские котлеты готовятся обычно из курицы или дичи, но сегодня предлагаю вариант с рыбой. Внутри котлет находится растопленное сливочное масло, а снаружи тонкая хрустящая корочка. За счет приготовления в духовке котлеты получаются менее калорийными и следить за ними практически не нужно. К ним отлично подойдет гарнир из овощей или просто салат.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга Блюдо: Горячие блюда / Котлеты
Состав / Ингредиенты:
- Семга 400 Грамм (филе)
- Масло сливочное 40 Грамм
- Яйца 1 Штука
- Лук репчатый 1 Штука
- Масло растительное 1 Ст. ложка
- Сухари панировочные 100 Грамм
- Соль По вкусу
- Черный перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
260 ккал
Калорийность
15 г
Белки
17 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Пожарские котлеты из сёмги»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления пожарских котлет из сёмги.
Репчатый лук почистите и порежьте. В сковороду налейте растительное масло, разогрейте и обжаривайте лук в течение 7-9 минут до мягкости. Снимите сковороду с огня и остудите.
Сёмгу срежьте с кожи, удалите кости и порежьте на кусочки. Выложите рыбу в чашу блендера, добавьте обжаренный лук и разбейте яйцо.
Все посолите, поперчите и пробейте блендером до однородной массы.
Фарш разделите на пять частей и скатайте шарики. Масло разрежьте на кусочки, сколько рыбных заготовок, в чашку насыпьте панировочные сухари. Каждый рыбный шарик разомните в лепешку и на середину выложите кусочек масла. Сформируйте котлеты, чтобы масло было хорошо закрыто. Выложите котлеты в сухари и полностью запанируйте.
Форму для запекания смажьте растительным маслом и выложите котлеты.
Форму с котлетами поставьте в горячую духовку и запекайте при температуре 200 градусов в течение 10 минут. Аккуратно переверните и готовьте еще 5-7 минут. Спустя время котлеты достаньте из духовки и сразу подавайте к столу.
Приятного аппетита!