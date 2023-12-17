Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картофельную запеканку с сосисками и грибами. Вместо шампиньонов можно использовать лесные грибы, шиитаке или вешенки.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

Картофель 500 Грамм

Сосиски 2 Штуки

Сыр 30 Грамм (твердый)

Шампиньоны 130 Грамм

Молоко По вкусу

Масло сливочнoe 15 Грамм

Масло растительное 15 Миллилитров

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

107 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картофельная запеканка с сосисками и грибами»

Подготовьте все ингредиенты.

Картофель помойте, очистите от кожуры и порежьте кубиками. Отварите до готовности.

Шампиньоны помойте, мелко порубите на кубики. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу в конце.

С помощью толкушки измельчите картофель в пюре. Добавьте сливочное масло, молоко и соль по вкусу.

Сосиски порежьте кружочками.

Выложите половину картофельного пюре в форму для запекания.

Добавьте тертый сыр, сосиски и грибы.

Накройте второй половиной картофельного пюре. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами готова, приятного вам аппетита!