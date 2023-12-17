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Картофельная запеканка с сосисками и грибами

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Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картофельную запеканку с сосисками и грибами. Вместо шампиньонов можно использовать лесные грибы, шиитаке или вешенки.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Запеканка

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 500 Грамм
  • Сосиски 2 Штуки
  • Сыр 30 Грамм (твердый)
  • Шампиньоны 130 Грамм
  • Молоко По вкусу
  • Масло сливочнoe 15 Грамм
  • Масло растительное 15 Миллилитров
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

107 ккал

Калорийность

5 г

Белки

3 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Картофельная запеканка с сосисками и грибами»

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Подготовьте все ингредиенты.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Картофель помойте, очистите от кожуры и порежьте кубиками. Отварите до готовности.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Шампиньоны помойте, мелко порубите на кубики. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу в конце.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

С помощью толкушки измельчите картофель в пюре. Добавьте сливочное масло, молоко и соль по вкусу.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Сосиски порежьте кружочками.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Выложите половину картофельного пюре в форму для запекания.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Добавьте тертый сыр, сосиски и грибы.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Накройте второй половиной картофельного пюре. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.

Картофельная запеканка с сосисками и грибами

Картофельная запеканка с сосисками и грибами готова, приятного вам аппетита!

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