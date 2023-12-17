Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить картофельную запеканку с сосисками и грибами. Вместо шампиньонов можно использовать лесные грибы, шиитаке или вешенки.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи / Картофель Блюдо: Выпечка / Запеканка
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 500 Грамм
- Сосиски 2 Штуки
- Сыр 30 Грамм (твердый)
- Шампиньоны 130 Грамм
- Молоко По вкусу
- Масло сливочнoe 15 Грамм
- Масло растительное 15 Миллилитров
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
107 ккал
Калорийность
5 г
Белки
3 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Картофельная запеканка с сосисками и грибами»
Подготовьте все ингредиенты.
Картофель помойте, очистите от кожуры и порежьте кубиками. Отварите до готовности.
Шампиньоны помойте, мелко порубите на кубики. Разогрейте сковороду на среднем огне и обжарьте грибы до золотистого цвета. Посолите и поперчите по вкусу в конце.
С помощью толкушки измельчите картофель в пюре. Добавьте сливочное масло, молоко и соль по вкусу.
Сосиски порежьте кружочками.
Выложите половину картофельного пюре в форму для запекания.
Добавьте тертый сыр, сосиски и грибы.
Накройте второй половиной картофельного пюре. Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15-20 минут.
Картофельная запеканка с сосисками и грибами готова, приятного вам аппетита!