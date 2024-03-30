Сливочные котлеты: вкуснее вкусного, нежнее нежного. Готовлю уже не первый раз и всегда мало

Котлеты всегда были важной частью любого ужина. Это сочный фарш, который перемалывают со специями, луком и хлебом. От своего первоисточника, то есть французских котлет, современные котлеты очень сильно отличаются.
Сейчас котлеты представляют собой измельченное мясо, фарш, а ранее это было ребрышко на кости. Котлеты собственно так и переводится с французского — ребрышко.
Существует много разных видов котлет. В какие-то не добавляют дополнительных компонентов, какие-то делают сочными и пышными, благодаря хлебу и луку. Расскажем, как приготовить сливочные котлеты.
Ингредиенты для котлет:
- куриное филе — 600 г;
- сыр твердый — 100 г;
- масло сливочное — 60 г;
- лук — шт.;
- чеснок — 3 зубчика;
- панировочные сухари — ст.л.;
- соль — ½ ч.л.
Приготовление котлет:
Измельчаем в мясорубке куриное филе вместе с чесноком и луком, смешиваем. Натираем сыр на мелкой терке и добавляем в фарш вместе с мягким сливочным маслом, смешиваем.
Солим и перчим фарш, снова перемешиваем до однородной массы. Высыпаем в фарш панировочные сухари, руками тщательно замешиваем фарш.
В сковороде разогреваем растительное масло, формуем влажными руками котлеты.
В сковороде обжариваем котлеты до золотистого цвета.
В результате мы имеем нежные сливочные котлеты. К ним в качестве гарнира прекрасно подходит картофельное пюре.