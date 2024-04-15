Нужная хитрость на Пасху: какой сварить яйца, чтобы не трескала скорлупа – древний секрет

Яйца являются непременным атрибутом пасхальных праздников. Чтобы праздник прошел на высокой ноте, важно, чтобы все было идеальным, а особенно – яйца.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

Казалось бы, что может быть проще, чем сварить яйца? Но случается, что скорлупа растрескивается, и тогда о красивом виде пасхальных яиц и писанок можно забыть.

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Как себя уберечь от такого развития событий, чтобы не стрессовать перед праздником? Есть один проверенный способ, которым пользуются опытные хозяйки.

Секретный ингредиент

Простой секрет – варить яйца с лимонным соком, а точнее – несколькими ломтиками лимона. Это гарантирует, что скорлупа останется целой, а яйца будут выглядеть идеально.