Нужная хитрость на Пасху: какой сварить яйца, чтобы не трескала скорлупа – древний секрет
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Простой лайфхак экономит время и нервы / Фото Pixabay
Кроме того, такие яйца будет очень легко чистить. Скорлупа сама будет отставать от белка, что оцените не только вы, но и гости. Вы не потеряете ни одного грамма белка, и почищенные яйца будут идеально гладкими.
В так нехитрый, но надежный способ вы получите яйца «как на картинке», и точно не будете иметь проблем с их очисткой. Пользуйтесь лайфхаком и делитесь им с близкими!
Когда яйца уже готовы: какие варианты подачи удивят гостей.