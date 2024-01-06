Описание приготовления:
Салат получается сытным и красивым на срезе. Его можно подавать порционно или сделать одним в общем салатнике. Посыпать верх салата колбасным сыром лучше всего перед самой подачей, иначе сыр может подсохнуть и стать жестким. Если не любите майонез, его можно заменить на густую сметану или натуральный йогурт.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Молочные продукты / Сыр / Курица копчёная / Колбасный сыр Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Курица копченая 200 Грамм
- Сыр колбасный копченый 150 Грамм
- Картофель вареный в кожуре 300 Грамм
- Морковь вареная 1 Штука
- Лук зеленый (перо) 20 Грамм
- Салат листовой 10 Грамм
- Майонез По вкусу
- Соль По вкусу
- Зелень По вкусу
- Яйцo 2 Штуки
Количество порций 5
Калорийность
141 ккал
Калорийность
13 г
Белки
7 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Слоеный салат с копченой курицей и колбасным сыром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного салата с копченой курицей и колбасным сыром. Картофель и морковь отварите до готовности и остудите. Зелень вымойте и обсушите.
В сервировочное блюдо установите кулинарное кольцо. Картофель очистите, натрите на крупной терке, выложите внутрь кольца, прижмите и смажьте майонезом.
У копченой курицы удалите кости, нарежьте мелким кубиком и выложите на картофель. Смажьте курицу майонезом.
Листья салата и зеленый лук порежьте, добавьте немного майонеза, смешайте и выложите на курицу, прижмите.
Вареные яйца очистите и натрите на средней терке, выложите на зеленый слой. Смажьте яйца майонезом.
Отварную морковь натрите на крупной терке и выложите на яичный слой, промажьте майонезом.
Колбасный сыр натрите на средней терке, выложите поверх салата, уберите кулинарное кольцо. Украсьте салат зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!