Описание приготовления:

Салат получается сытным и красивым на срезе. Его можно подавать порционно или сделать одним в общем салатнике. Посыпать верх салата колбасным сыром лучше всего перед самой подачей, иначе сыр может подсохнуть и стать жестким. Если не любите майонез, его можно заменить на густую сметану или натуральный йогурт.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Птица / Курица / Молочные продукты / Сыр / Курица копчёная / Колбасный сыр Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Курица копченая 200 Грамм

Сыр колбасный копченый 150 Грамм

Картофель вареный в кожуре 300 Грамм

Морковь вареная 1 Штука

Лук зеленый (перо) 20 Грамм

Салат листовой 10 Грамм

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Зелень По вкусу

Яйцo 2 Штуки

Количество порций 5

Калорийность

141 ккал

Калорийность

13 г

Белки

7 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Слоеный салат с копченой курицей и колбасным сыром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления слоеного салата с копченой курицей и колбасным сыром. Картофель и морковь отварите до готовности и остудите. Зелень вымойте и обсушите.

В сервировочное блюдо установите кулинарное кольцо. Картофель очистите, натрите на крупной терке, выложите внутрь кольца, прижмите и смажьте майонезом.

У копченой курицы удалите кости, нарежьте мелким кубиком и выложите на картофель. Смажьте курицу майонезом.

Листья салата и зеленый лук порежьте, добавьте немного майонеза, смешайте и выложите на курицу, прижмите.

Вареные яйца очистите и натрите на средней терке, выложите на зеленый слой. Смажьте яйца майонезом.

Отварную морковь натрите на крупной терке и выложите на яичный слой, промажьте майонезом.

Колбасный сыр натрите на средней терке, выложите поверх салата, уберите кулинарное кольцо. Украсьте салат зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!