Рецепт: Салат «Грибная поляна опята» — С копчёной курицей

Ингредиенты:

картофель отваренный — 3 шт;

курица копченая — 300гр;

маринованные огурцы маленькие — 200гр;

яйца отваренные — 4 шт;

сыр твердых сортов — 100 гр;

маринованные опята — 1 банка;

майонез — 100гр;

лук зеленый — 50гр

Способ приготовления: Так как я очень люблю маринованные опята, то новый год не обошелся без салата с грибочками)

Салат грибная поляна укладывается слоями.

Первый слой отварной картофель натираем на тёрке или мелко крошим, кому как нравится

Немного посолить, при желании поперчить и промазать майонезом.

Вторым слоем нарезаем копчёный куриный окорочек или грудку(у меня голень)

Третий слой маринованные огурцы, можно порезать по-разному в зависимости от размера

Следующим слоем я выкладываю яйца и сразу смешиваю их с майонезом

Далее тру на тёрке сыр

Режу зелёный лук, можно добавить свежий укроп(у меня не было) и выкладываю маринованные опята

Получается очень красивый, сытный и вкусный салатик.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.