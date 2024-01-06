Рецепт: Салат «Грибная поляна опята» — С копчёной курицей

Ингредиенты:
картофель отваренный — 3 шт;
курица копченая — 300гр;
маринованные огурцы маленькие — 200гр;
яйца отваренные — 4 шт;
сыр твердых сортов — 100 гр;
маринованные опята — 1 банка;
майонез — 100гр;
лук зеленый — 50гр
Способ приготовления: Так как я очень люблю маринованные опята, то новый год не обошелся без салата с грибочками)
Салат грибная поляна укладывается слоями.
Первый слой отварной картофель натираем на тёрке или мелко крошим, кому как нравится
Немного посолить, при желании поперчить и промазать майонезом.
Вторым слоем нарезаем копчёный куриный окорочек или грудку(у меня голень)
Третий слой маринованные огурцы, можно порезать по-разному в зависимости от размера
Следующим слоем я выкладываю яйца и сразу смешиваю их с майонезом
Далее тру на тёрке сыр
Режу зелёный лук, можно добавить свежий укроп(у меня не было) и выкладываю маринованные опята
Получается очень красивый, сытный и вкусный салатик.
Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.