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Рецепт: Салат «Грибная поляна опята» — С копчёной курицей

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Рецепт: Салат «Грибная поляна опята» — С копчёной курицей

Ингредиенты:
картофель отваренный — 3 шт;
курица копченая — 300гр;
маринованные огурцы маленькие — 200гр;
яйца отваренные — 4 шт;
сыр твердых сортов — 100 гр;
маринованные опята — 1 банка;
майонез — 100гр;
лук зеленый — 50гр
Способ приготовления: Так как я очень люблю маринованные опята, то новый год не обошелся без салата с грибочками)
Салат грибная поляна укладывается слоями.
Первый слой отварной картофель натираем на тёрке или мелко крошим, кому как нравится

Немного посолить, при желании поперчить и промазать майонезом.
Вторым слоем нарезаем копчёный куриный окорочек или грудку(у меня голень)

Рецепт: Салат "Грибная поляна опята" - С копчёной курицей

Третий слой маринованные огурцы, можно порезать по-разному в зависимости от размера

Рецепт: Салат "Грибная поляна опята" - С копчёной курицей

Следующим слоем я выкладываю яйца и сразу смешиваю их с майонезом

Рецепт: Салат "Грибная поляна опята" - С копчёной курицей

Далее тру на тёрке сыр

Рецепт: Салат "Грибная поляна опята" - С копчёной курицей

Режу зелёный лук, можно добавить свежий укроп(у меня не было) и выкладываю маринованные опята

Рецепт: Салат "Грибная поляна опята" - С копчёной курицей

Получается очень красивый, сытный и вкусный салатик.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.

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