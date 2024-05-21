Рецепт: Минтай в духовке — запечённый с томатами и картофелем

Ингредиенты:
филе минтая прессованное — 0,6 кг.;
картофель крупный — 5 шт.;
лук репчатый крупный — 1 шт.;
томаты крупные — 1 шт.;
масло растительное — по вкусу;
чесночные стрелки замороженные — по вкусу;
майонез — по вкусу;
сметана 15% — по вкусу;
сыр тертый любой — по вкусу;
соль — по вкусу;
паприка молотая — по вкусу
Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Не для кого ни секрет, что в рационе желательно иметь рыбные блюда. Но рыба сейчас стоит как мясо, даже и дороже. Иногда я покупаю морского окуня, а иногда и минтай. Всё таки не так дорого. На этот раз купила филе минтая прессованное. Продают его развешанными упаковками. Кусочки там небольшие, но можно приготовить разными способами.
Один из таких, минтай с овощами в духовке.
Разморозила филе минтая. Да, кусочки небольшие, но это и не страшно. Разделила, промыла.
Подготовила лук. Нарезала полукольцами.
Полоски минтая посыпала паприкой и солью. Получилась красивая рыбка.
Картофель почистила, нарезала кругляшами.
Взяла глубокую форму для запекания. На дно налила растительное масло и выложила лук. Сверху выложила картофель. Чуть посолила.
Разложила рыбу так, чтобы она перемежалась с кругляшами картофеля. Решила, что так рыба не пересохнет и картофель хорошо пропечётся.
Сверху выложила слой томат, нарезанных полукольцами.
Остался последний штрих. Придать вкус и пикантность блюду. Смешала немного сметаны, майонеза, размороженных измельчённых чесночных стрелок и натёртого сыра. Всего по чуть-чуть, по своим вкусовым запросам.
Смазала поверхность блюда.
Поставила в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов, закрыла небольшим противнем. Посматривала, проверяла. Затем ещё на 10 минут в открытом виде для получения румяной корочки.
Получилось очень вкусно. Даже не сразу понятно, что минтай.
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.