Рецепт: Минтай в духовке — запечённый с томатами и картофелем

Ингредиенты:

филе минтая прессованное — 0,6 кг.;

картофель крупный — 5 шт.;

лук репчатый крупный — 1 шт.;

томаты крупные — 1 шт.;

масло растительное — по вкусу;

чесночные стрелки замороженные — по вкусу;

майонез — по вкусу;

сметана 15% — по вкусу;

сыр тертый любой — по вкусу;

соль — по вкусу;

паприка молотая — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Не для кого ни секрет, что в рационе желательно иметь рыбные блюда. Но рыба сейчас стоит как мясо, даже и дороже. Иногда я покупаю морского окуня, а иногда и минтай. Всё таки не так дорого. На этот раз купила филе минтая прессованное. Продают его развешанными упаковками. Кусочки там небольшие, но можно приготовить разными способами.

Один из таких, минтай с овощами в духовке.

Разморозила филе минтая. Да, кусочки небольшие, но это и не страшно. Разделила, промыла.

Подготовила лук. Нарезала полукольцами.

Полоски минтая посыпала паприкой и солью. Получилась красивая рыбка.

Картофель почистила, нарезала кругляшами.

Взяла глубокую форму для запекания. На дно налила растительное масло и выложила лук. Сверху выложила картофель. Чуть посолила.

Разложила рыбу так, чтобы она перемежалась с кругляшами картофеля. Решила, что так рыба не пересохнет и картофель хорошо пропечётся.

Сверху выложила слой томат, нарезанных полукольцами.

Остался последний штрих. Придать вкус и пикантность блюду. Смешала немного сметаны, майонеза, размороженных измельчённых чесночных стрелок и натёртого сыра. Всего по чуть-чуть, по своим вкусовым запросам.

Смазала поверхность блюда.

Поставила в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов, закрыла небольшим противнем. Посматривала, проверяла. Затем ещё на 10 минут в открытом виде для получения румяной корочки.

Получилось очень вкусно. Даже не сразу понятно, что минтай.

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 70 руб.