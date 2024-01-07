Описание приготовления:

Приготовить слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами достаточно просто. Рецепт буквально на скорую руку и выручит в любой ситуации. Подойдёт такой салат и в качестве основного блюда и как дополнение к горячему. Нежный, сочный и очень вкусный, он непременно вам понравится! Вариантов такого салата достаточно много, но этот несомненно один из самых удачных!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Помидор / Тунец / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Консервированный тунец Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Тунец консервированный 1 Банка

Помидор 150 Грамм

Сыр 100 Грамм

Яйцо 3-4 Штук (варёное)

Майонез По вкусу

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами»

Подготовьте все ингредиенты. Яйца предварительно отварите и дайте остыть.

Салат можно сформировать при помощи кулинарного кольца или просто выложить слоями на плоскую тарелку. Первым слоем выложите консервированную рыбу, разобранную на небольшие кусочки. Смажьте слой майонезом.

Далее выложите тёртые на крупной тёрке яйца. Посолите, поперчите и смажьте майонезом.

Затем выложите нарезанные кубиками помидоры, посолите, поперчите и смажьте майонезом.

Последний слой — тёртый на крупной тёрке сыр. Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами готов. Можно его сразу же подавать на стол, но лучше всего дать пропитаться пару часов в холодильнике.

Приятного аппетита!