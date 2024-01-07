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Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

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Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Описание приготовления:

Приготовить слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами достаточно просто. Рецепт буквально на скорую руку и выручит в любой ситуации. Подойдёт такой салат и в качестве основного блюда и как дополнение к горячему. Нежный, сочный и очень вкусный, он непременно вам понравится! Вариантов такого салата достаточно много, но этот несомненно один из самых удачных!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Овощи / Помидор / Тунец / Молочные продукты / Сыр / Яйца / Консервированный тунец Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Тунец консервированный 1 Банка
  • Помидор 150 Грамм
  • Сыр 100 Грамм
  • Яйцо 3-4 Штук (варёное)
  • Майонез По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить «Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами»

Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Подготовьте все ингредиенты. Яйца предварительно отварите и дайте остыть.

Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Салат можно сформировать при помощи кулинарного кольца или просто выложить слоями на плоскую тарелку. Первым слоем выложите консервированную рыбу, разобранную на небольшие кусочки. Смажьте слой майонезом.

Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Далее выложите тёртые на крупной тёрке яйца. Посолите, поперчите и смажьте майонезом.

Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Затем выложите нарезанные кубиками помидоры, посолите, поперчите и смажьте майонезом.

Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Последний слой — тёртый на крупной тёрке сыр. Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами готов. Можно его сразу же подавать на стол, но лучше всего дать пропитаться пару часов в холодильнике.

Слоёный салат с тунцом, помидорами, сыром и яйцами

Приятного аппетита!

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