Путешествие мечты — романтические отели Грузии

Мечтаете на пару дней сбежать от городской суеты? Хотите окунуться в атмосферу дикой природы, горных вершин и чистого воздуха? Тогда вам в Грузию — страну с потрясающими видами и живописными пейзажами.

Один из лучших способов по-настоящему раствориться в атмосфере Кавказа — остановиться в уютном горном отеле или мини-гостевом доме. Здесь вы сможете любоваться захватывающими видами прямо из окна, засыпать под шум горной реки и просыпаться от пения птиц.

В последние годы в Грузии активно строятся небольшие бутики и гостевые дома в живописных местах среди гор. Каждый из них уникален и гарантирует незабываемые впечатления от единения с дикой природой Кавказа.

Мы расскажем о двух таких жемчужинах — идеальных для романтического отдыха в объятиях гор. Оба отеля находятся недалеко от главного морского курорта Грузии — Батуми.

Nika hotel and club — сказочное гнездышко для двоих

Этот бутик-отель создан для тех, кто мечтает окунуться в атмосферу настоящей горной сказки. Уютные домики «висят» на склоне горы, открывая захватывающий панорамный вид. Но настоящей жемчужиной отеля является бассейн, будто парящий в небе. Представьте, как вы плывете в его тёплой воде, любуясь заснеженными вершинами — разве это не романтика?

В отеле Nika всё продумано для создания особенной атмосферы: при отеле большая территория парка с множеством гамаков, беседок и уникальных «инстаграмных» фотозон. Это настоящее гнездышко для тех, кто хочет подарить любимому незабываемые впечатления и потрясающие фото на память.

Eco House Merisi — единение с природой

Этот небольшой отель в горах Аджарии создан в полной гармонии с окружающей природой. Домики эко-отеля встроены в склон так, что из окон и стеклянных спален открываются захватывающие пейзажи Кавказских гор.

Здесь вы по-настоящему ощутите слияние с первозданной природой. Просыпаться под пение птиц, любоваться звёздным небом, сидя в джакузи на свежем воздухе — разве не об этом мы мечтаем в повседневной суете?

Eco House Merisi подарит вам возможность отдохнуть от цивилизации, набраться сил и вдохновиться красотой Кавказа. Это идеальное место для тех, кто хочет по-настоящему расслабиться и получить заряд бодрости от общения с природой.

Как добраться и забронировать читайте в «Лучшие отели в горах Грузии. Топ 8 + бонус«.

Что ещё посмотреть рядом с отелями? В Батуми и Аджарии много достопримечтальностей: водопады, море, древние крепости и т.д. Вот ссылка на все интересные места Батуми и Аджарии