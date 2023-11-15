Тыквенный сезон уже на исходе, а сами тыквы никак не могут закончиться. Еще на прошлой неделе купила крупную мускатную тыкву, так даже с половиной не сумела расправиться. И это при том, что готовлю из тыквы буквально через день. В понедельник на ужин был мясной пирог с тыквой, а сегодня подаю к чаю слойки с тыквой и сыром. Идеальный баланс вкуса!

Как по мне, дело в том, что в большинстве рецептов тыква служит «вспомогательным» ингредиентом, а не основным. Поэтому практически в каждом блюде с тыквой, даже в тыквенной каше, овоща нужно совсем немного. Тыква — очень экономный и насыщенный вкусом продукт. Он способен сделать ярче всё, что бы вы ни решили приготовить. Как насчет слоек?

Как приготовить слойки с тыквой и сыром

Для приготовления данной выпечки вам понадобится упаковка слоеного теста, которое нужно заранее разморозить. Также позаботьтесь о наличии дома кусочка тыквы и упаковки сыра «Фета». Если последнего в наличии нет, можете взять любой другой мягкий или твердый сыр. Но сулугуни, к примеру, нужно будет на нарезать кубиками, а натереть.

Ингредиенты

Тыква300 г Слоеное тесто2 шт. Сыр фета200 г Лук1 шт. Желтки1 г Оливковое масло3 ст. л. Соль по вкусу

Приготовление

Очистите овощи. Тыкву нарежьте тонкими ломтиками и сбрызните маслом. Обжарьте ее до румяности на сковороде-гриль или на электрогриле. Лук нарежьте полукольцами и отдельно обжарьте на масле. Фету нарежьте кубиками. Противень выстелите пергаментом. Один лист размороженного слоеного теста раскатайте по величине противня. Выложите его на пергамент. Сверху выложите овощи и сыр. Второй пласт теста раскатайте в чуть больший прямоугольник, чем первый. Накройте им сверху слой начинки, плотно прижав края. Сболтайте желток. Перемажьте им пирог. Ножом сделайте диагональные неглубокие надрезы. Отправьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут.

Пирог готов. Дайте ему немного остыть прямо в форме в духовке. Затем нарежьте блюдо порционно и украсьте зеленью, например, микрогрином, руколой или базиликом. Подавайте пирог к столу с белым йогуртом и кефиром. Это лакомство понравится не только вашим вкусовым рецепторам, но и кишечнику!